Enrico Bertolino sostiene il DDL Zan: “Calendarizzate la legge, ce lo impone il senso civico” – VIDEO

Abituato a far ridere per professione, il comico Enrico Bertolino ha voluto esporsi in prima persona sui social per sostenere la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

“Un pacato parere su una questione importante“, ha esordito Enrico, che ha citato i latini per sottolineare come “una legge quando la fai, una volta scritta, o la approvi o la mandi avanti, o se no la emendi o la butti via. Ma almeno prendi posizione“.

Perché, per uno come me che da anni si occupa di battute e di parole, la tempistica non è un fattore irrilevante. Non a caso nel teatro si parla di tempo comico, che se si allunga troppo diventa pausa drammatica. Il senso civico ci impone di mettere in calendario una legge contro la violenza. Basta la parola. Se poi lo facessimo subito, magari prima del 17 maggio, giornata mondiale contro l’omotransfobia, avremmo l’opportunità di dimostrare di essere più europei, nei fatti, e non solo nelle parole, quando aspettiamo il recovery fund. Mai prima d’ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto. E questo non lo dice Bertolino, ma Franklin Delano Roosevelt. Per cui colendarizzare!

Come scritto settimane or sono, i tempi di approvazione del DDL sono lunghi. Il DDL deve ancora trovare un suo relatore, essere calendarizzato, finire finalmente in Commissione Giustizia, venire discusso, votato, arrivare in aula a palazzo Madama. Considerando che dal suo approdo in Commissione alla Camera (24 ottobre 2019) alla sua approvazione a Montecitorio (4 novembre 2020), sono passati oltre 12 mesi, sarebbe già un miracolo riuscire ad approvare la legge in Senato entro l’autunno/inverno del 2021 (novembre).

Nell’ultima settimana abbiamo assistito ad una mobilitazione dello star system nazionale in difesa del DDL Zan, che ha coinvolto nomi come Fedez, Elodie, Levante, Piero Pelù, Michele Bravi, Paola Turci, Mahmood, il maestro premio Oscar Nicola Piovani, Francesca Michielin, Maurizio Costanzo, Alessandro Gassman, Costantino, Malika Ayane, Massimo Bottura e i ragazzi dello Stato Sociale.