Alessandro Cattelan sostiene il DDL Zan: “Il tempo è scaduto, limiterebbe solo gli omotransfobici” – video

Storico conduttore di X Factor ormai pronti al tanto atteso passaggio in Rai, Alessandro Cattelan si è pubblicamente esposto a sostegno della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Cattelan ha ricondiviso sui social una delle due raccolte firme a favore del DDL Zan, già sottoscritta da oltre 110.000 persone.

Una legge contro i reati di odio esiste già e si occupa di punire le violenze basate sulle discriminazioni di sesso, razza e religione. Si tratta di espandere questa legge per evitare che vengano commesse violenze basate sulla discriminazione nei confronti dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e dell’abilismo. Sarebbe una legge che non limita in nessun modo la vostra libertà di espressione, la vostra libertà di pensiero, potrete continuare a pensarla come volete. Vi limita nel caso in cui il vostro programma per oggi sia uscire e picchiare persone a caso, per strada. In ogni caso per voi, il tempo, è ormai scaduto.