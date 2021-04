Massimo Bottura, lo chef stellato sostiene il DDL Zan: “signori senatori, nel 2021 basta scuse!”

< 1 minuto di lettura

Dopo Carlo Cracco un’altra leggenda dei fornelli, lo chef stellato Massimo Bottura, si è esposto pubblicamente sui social chiedendo a gran voce l’approvazione della legge contro l’omotransfobia.

Questa mattina ero in cucina, e mentre stavamo provando il nuovo menù pensavo a quanto sia straordinaria la mia squadra. Ho visto nel mio team la forza della diversità, di colore, di razze, di orientamenti sessuali. Tutti sanno che io ho sempre trattao la mia squadra come una famiglia allargata. Io penso che ogni persona abbia diritto a una famiglia. Finalmente in Italia hanno scritto e discusso una legge, la legge Zan, che protegge le diversità, la disabilità e le unioni civili legalmente. Una legge approvata alla Camera e bloccata al Senato, che vuole contrastare la violenza omofobica. Una legge rivoluzionaria per l’Italia. Signori senatori, nel 2021 basta scuse!”.