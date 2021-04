Simona Ventura: “Il DDL Zan è sacrosanto”

< 1 minuto di lettura

Tornata in prime time su Rai 2 la scorsa settimana grazie a Game of Games, format negli Usa condotto da Ellen DeGeneres, e a breve pronta a bissare con un programma culinario domenicale, Simona Ventura si è pubblicamente espressa a favore della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, già approvata alla Camera e in attesa di calendarizzazione in Commissione Giustizia al Senato.

Intervistata da Matteo Giorgi per TPI, la conduttrice ha chiesto ufficialmente l’approvazione del DDL Zan.

Alessandro Zan lo conosco da anni: sono stata anche madrina del suo Padova Pride Village in tempi non sospetti. Io ho sempre lottato per qualunque minoranza. Per me non esiste differenza di genere, di colore, di orientamento sessuale. Esistono solo le brave e le cattive persone. E il DDL ZAN è sacrosanto. Così come vorrei che il governo si occupasse della riforma della giustizia, delle pratiche per l’adozione e dell’affido. Siamo un Paese che tende a mettere tutto nel dimenticatoio: ora stiamo imparando l’importanza della parola e della condivisione. È importante parlare di queste cose, di leggi, di diritti e tenere vivo l’interesse nella gente e soprattutto nella nostra classe politica.

Simona Ventura è stata madrina del Padova Pride Village nell’estate del 2017, mentre nel 2015 fu madrina del Gay Village di Roma, poi tristemente fallito.

Nelle ultime due settimane abbiamo assistito ad una mobilitazione dello star system nazionale in difesa del DDL Zan, che ha coinvolto nomi come Fedez, Elodie, Levante, Piero Pelù, Michele Bravi, Paola Turci, Mahmood, il maestro premio Oscar Nicola Piovani, Francesca Michielin, Maurizio Costanzo, Alessandro Gassman, Costantino, Malika Ayane, Enrico Bertolino, Massimo Bottura e i ragazzi dello Stato Sociale.

Ieri ancora una volta rinviato, il DDL potrebbe essere finalmente calendarizzato la prossima settimana.