DDL Zan, anche Michele Bravi e Paola Turci in difesa della legge contro l’omotransfobia

2 minuti di lettura

“Anche per oggi niente Zan. Ne parleremo più avanti con la speranza che prevalga il buon senso“, queste le parole con cui il senatore leghista Simone Pillon ha commentato la seconda mancata calendarizzazione del disegno di legge contro la violenza omotransfobica. L’ennesima frenata alla discussione ha scatenato la rabbia di attivisti ed artisti italiani, come Elodie e Fedez, che sono intervenuti sui social a difesa del DDL, esponendosi senza mezzi termini contro chi non lo ritiene prioritario nell’agenda politica. Dopo che anche Levante e Mahmood hanno reso note le loro posizioni in merito, anche i cantautori Michele Bravi e Paola Turci si sono pronunciati a supporto della legge Zan.

Interpellato dal giornalista Andrea Conti del Fatto Quotidiano Magazine, Michele Bravi ha detto la sua opinione, rivoltando le parole di Pillon, condivise sui suoi profili social. “Dover affermare la necessità di una legge che difenda da atti discriminatori e violenti è dire un’ovvietà”, ha confessato, aggiungendo poi:

Eppure, si continua ad affrontare l’omotransfobia come un atto archiviato e risolto. E questo è pericoloso e imprudente. Quando si parla di diritti umani non c’è un “più importante” o un “meno importante”, esiste solo la speranza di chi affida nelle mani dello Stato la necessità di riconoscere una protezione alla propria libertà e quindi dar modo ad un disegno di legge di attuarsi concretamente senza interruzioni ingiustificate.

DDL Zan, Paola Turci contro Pillon: “In un Paese normale farebbe un altro mestiere”

Più caustica e sintetica di Michele Bravi è stata Paola Turci su Twitter, che appena un mese fa ha rivelato di essere contemporaneamente “lesbica ed etero“, libera da etichette e categorie. “In un Paese normale Pillon farebbe un altro mestiere” ha scritto, raccogliendo in poche ore migliaia di like e condivisioni. Una frecciata diretta al più strenuo oppositore della legge Zan, che appena ieri aveva esultato per il blocco dell’iter parlamentare citando quella “compagnia cantante” che, giorno dopo giorno, sta alzando sempre più la voce. Finalmente.