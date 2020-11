Abbiamo acquistato un abito su misura on line: ecco com’è andata

Se l’e-commerce dei giganti del web tende ad omologare ed appiattire, c’è un digitale buono che esalta la tradizione artigianale aggiungendo tutta la comodità, flessibilità e personalizzazione dell’online.

Un esempio lampante è quello degli abiti uomo on line: abbiamo provato Hockerty, la piattaforma leader in questo settore, e ne siamo rimasti stupefatti. Buy less, buy better, il loro motto.

Tanto più in tempi di Covid, in cui recarsi in negozi, centri commerciali e sartorie è sconsigliabile, questa soluzione è veramente l’ideale per acquistare capi di taglio sartoriale su misura, di ottima qualità, per uomo e donna, per momenti speciali e per tutti i giorni, pronti in tempi brevi direttamente a casa.

Abiti su misura, Giacche eleganti, da cerimonia, casual, cappotti su misura, camicie, polo, t-shirt realizzati in tweed, lana merinos, velluto, cotone, oxford, e molti altri tessuti premium: insomma in ogni varietà di materiali perfetti per valorizzare la propria corporatura e personalità. Da poco sono disponibili anche scarpe in vera pelle italiana fatte a mano su misura.

Come funziona la piattaforma per vestiti su misura on line

Il segreto di questa piattaforma è la precisa identificazione delle caratteristiche del cliente per mezzo di una “autoprofilazione”, supportata da utili tutorial video.

Passo dopo passo il sistema permette di creare un profilo di misure per ogni tipologia di capo e di mantenerle nel proprio account pronte ad essere riutilizzate per ogni acquisto. Un video mostra chiaramente come vanno effettuate le misure, ed in pochi minuti i profili vengono creati.

La creazione del tuo capo personalizzato

Eccoci alla parte divertente: la creazione dell’abito. Perchè grazie alla tecnologia in un certo senso il sarto sei tu.

Infatti puoi scegliere tutte le caratteristiche del tuo capo, dando sfogo alla tua creatività e scegliendo i particolari di tuo gusto ad ogni passaggio: tessuto, tipologia di collo, asole e colore dei bottoni, tasche, eventuali fodere, fino alle iniziali ricamate.

Praticamente tutto il capo è personalizzabile in ogni dettaglio con una anteprima in tempo reale dell’abito e del suo prezzo, in modo non ci siano sgradite sorprese.

Nelle immagini una giacca casual, ma la creazione è disponibile per ogni capo. Al termine potrai ordinare un capo di abbigliamento praticamente unico.

Abiti su misura on line: come funziona

L’abito ordinato su Hockerty arriverà in circa 2 settimane a casa tua. Come detto sono disponibili non solo abiti e giacche, ma anche t-shirt, polo, camicie, completi, e scarpe in pelle.

Se prima di ordinare vuoi toccare con mano i tessuti, puoi richiedere l’invio dei campioni: il costo sarà scontato dal tuo successivo acquisto, è quindi gratuito per chi compra un capo di abbigliamento.

Hockerty garantisce il perfect fit: qualora qualcosa non calzasse bene l’adattamento del vestito è incluso (fino ad un ammontare predefinito).

Vestito su misura on line: prezzi

Abbiamo testato svariate combinazioni per una giacca invernale su misura on line su Hockerty ed anche a livello di prezzi i vantaggi sono indiscutibili.

Si va da circa 129 € a circa 300€ per modelli in tessuto premium con fodera removibile per l’inverno.

