adidas Originals FORUM FW21, tributo all’essenza degli anni ’80

2 minuti di lettura

Nata per incoraggiare una nuova generazione ad adottare una mentalità aperta, la nuova adidas Originals FORUM è un tributo all’essenza innata degli anni ’80, che rende omaggio ai leader culturali che stanno ridefinendo nuovi stili, attraverso uno spirito irriverente che spinge a non avere mai paura di sperimentare nuove idee.

Sono passati decenni dal debutto in campo di adidas FORUM, ma l’intramontabile sneaker ha ancora un ruolo fondamentale nel plasmare la cultura in quanto autentica icona di stile, costantemente indossata e ricontestualizzata da chi accoglie con naturalezza un nuovo mondo all’insegna dell’ignoto. Pur affondando le sue radici nel basket, oggi la silhouette rappresenta un invito aperto a tutti all’autoaffermazione estetica, spiccando ai piedi di artisti, musicisti, stilisti, attivisti delle comunità locali e non solo. Ispirata all’animo fervido di quella sperimentazione di ampie vedute che contraddistingue alcuni personaggi che non smettono mai di esprimere sé stessi, l’iconica sneaker FORUM viene riproposta in tre varianti ben definite, ciascuna delle quali si rifà alla storica tradizione.

Protagonisti della campagna Juhann Begarin pronto a lasciare il segno nel mondo del basket mentre Sya esprime la propria creatività come modella e vlogger.

Legata al mood basketball inspired degli anni ’80, l’iconica silhouette FORUM ritorna oggi con nuove versioni rinnovate per portare lo stile nel futuro. FORUM LOW: fedele alle sue origini e ai dettagli che l’hanno resa unica, offre una silhouette rinnovata e chiusure a strappo rimovibili che ne aggiornano il look. FORUM BOLD in triple white unisce DNA sportivo e dettagli lifestyle, contraddistinto dal design a X, chiusura a strappo e tomaia in pelle premium, mentre la suola platform regala un’immagine fresh a questa sneaker.

Inoltre, per l’Autunno/Inverno 2021, adidas Originals rende omaggio alle radici senza tempo della sneaker reintroducendo versioni rinnovate di Forum Mid e Forum Low nelle imprescindibili tonalità del bianco e del blu.

Dedicate a quelli che hanno una mentalità aperta e la trasformano in uno stile di vita, le nuovissime versioni dell’iconica silhouette FORUM adidas Originals saranno disponibili in tutto il mondo dal 16 luglio su adidas.com/forum e presso rivenditori adidas selezionati, mentre il modello classico in bianco e blu è già disponibile negli store e online.