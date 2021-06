Levi’s: “All Pronouns. All Love”, l’originale capsule Pride ispirata al dibattito sui pronomi

2 minuti di lettura

Ci sono brand che saltano sul carro del Pride giusto il tempo di una parata, e brand che dalla loro nascita sono stati al fianco delle lotte per i diritti.

Levi’s®, è uno di questi ultimi: nata a San Francisco, culla del movimento LGBTQ+, è stata attiva finanziando le associazioni che hanno ottenuto l’abrogazione della Proposition 8, legge che vietava il matrimonio gay in California, e tra i primi brand che hanno scelto di celebrare il Pride Month con una capsule dedicata (ad esempio questa, dedicata ad Harvey Milk nel 2016)

Per il Pride 2021, Levi’s® mira a incoraggiare l’empatia e l’inclusività con una nuova collezione che celebra la comunità LGBTQIA ed esplora l’importanza dell’apprendimento e del rispetto dell’uso corretto dei pronomi. Chiamato “All Pronouns. All Love” è una collezione incentrata su storie di grande amore, comprensione e ottimismo.

Creata come una lettera d’amore alla comunità LGBTQIA, la collezione Levi’s® Pride 2021 presenta una gamma unisex di modelli iconici Levi’s®, con la nostra nuova grafica arcobaleno ispirata alla bandiera arcobaleno sventolante del Castro District a San Francisco.

È possibile anche ricevere una T-Shirt della capsule Pride 2021 in omaggio grazie alla promo riservata ai membri registrati all’app Levis247 (disponibile gratuitamente per Android e IOS):

in seguito a ogni acquisto effettuato dal 18/06 al 27/06, a fronte di una spesa uguale o superiore ai 130 euro, si potrà stampare “on demand” una t-shirt Pride nei Levi’s® Store di:

Levi’s® Store di Milano Via Orefici e Corso Buenos Aires

Via Orefici e Corso Buenos Aires Levi’s® store di Roma Via del Corso

Via del Corso Levi’s® store Venezia Campo San Luca

Capi che non passano inosservati come la Liberation Trucker Jacket, una giacca indaco con lavaggio chiaro con pannelli arcobaleno sul retro con scritto “they/them, she/her, he/him, we,”, il Liberation Short-All, un short dal lavaggio chiaro con dettagli grafici davanti e dietro e la Liberation Jumpsuit in tela bianca con “they/them, she/her, he/him, we” stampato sul retro in lamina olografica arcobaleno.

E per completare la collezione anche due graphic tees, una canotta, una maglia girocollo e un “reggiseno sportivo”, tutti caratterizzati dall’accattivante stampa arcobaleno.

Gli accessori includono grafiche arcobaleno, tra cui un Pride Sling Bag in denim, un Pride Ranger Hat reversibile, un Pride Suspenders arcobaleno, un Pride Snapback Hat in denim chiaro, e una gamma di boxer e slip arcobaleno.

La campagna è stata ispirata dal mutevole dialogo culturale sui pronomi di genere e mira a far luce su quanto sia essenziale vedere le persone come desiderano essere viste, protagonisti cinque persone LGBTQIA con diversi background.