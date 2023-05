Miles Heizer: da Tredici a Corps, conosciamo meglio la nuova stella Netflix

2 minuti di lettura

Classe 1994, Miles Heizer è nato a Greenville, nel Kentucky, ha una mamma infermiera e una sorella maggiore. Per 5 anni volto di Parenthood e per 3 anni protagonista di Tredici, Heizer sarà a breve il protagonista di una nuova serie Netflix, Corps., attualmente in produzione. L’attore interpreterà un giovane marine omosessuale nei primi anni ’90, quando l’essere gay nell’esercito americano significava rischiare il carcere.

Da bambino Miles si esibisce in una serie di produzioni teatrali a Lexington, nel Kentucky, perché da sempre innamorato del palco. Non a caso la sua famiglia si trasferisce a Los Angeles per sostenere il suo sogno di esplodere come attore, quando aveva appena dieci anni. Heizer prende presto parte al cortometraggio Paramedic, per poi farsi strada sul piccolo schermo girando episodi di Ghost Whisperer, Shark, Bones e Private Practice.

Nel 2007, a 12 anni appena, interpreta il ruolo di Davey Danner nel film Rails & Ties, strappando una candidatura agli Young Artist Awards come miglior giovane attore protagonista in un lungometraggio. Nello stesso anno otiene il ruolo di Joshua Lipnicki nella celebre serie medical E.R. Nel 2010 la prima svolta. Miles viene scelto per il ruolo di Drew Holt, il figlio del personaggio interpretato da Lauren Graham, nella serie drammatica della NBC Parenthood. Heizer interpreta Drew per 83 episodi, fino alla fine della serie nel 2015.

Nel 2013 recita nel film Rudderless, mentre nel 2015 ottiene un ruolo secondario come Marshall Lovett nel thriller The Stanford Prison Experiment, presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Nel 2016 Heizer interpreta il ruolo di Tommy Mancuso nel film Nerve, mentre nel 2017 arriva una seconda svolta. Miles viene scelto per interpretare Alex Standall nella serie originale Netflix 13 Reasons Why, arrivata in Italia con il titolo Tredici. Quel ruolo sarà suo per 46 episodi, fino al 2020. Nel frattempo ha anche interpretato Cal Price, uno dei compagni di classe di Simon, nel film del 2018 Love, Simon, e indossato gli abiti di modello per la campagna Logo Remix di Gap e le campagne autunno e inverno 2019 di Coach.

Sul fronte della sua vita privata, Miles Heizer ha fatto coming out all’età di 19 anni. Nel 2020 la bellissima dichiarazione d’amore nei confronti di Connor Jessup, attore di ‘Locke & Key’.

“Sono in ritardo, ma ti amo. Sei così buono. Mi rendi una persona migliore. Buon San Valentino + 1”, scrisse all’epoca Miles. Poche settimane dopo Connor ammise come “l’amore per Miles mi ha spinto a fare coming out”. “Incontrare Miles mi ha fatto cambiare idea. Da 18 mesi siamo una coppia. Quando sei felice vuoi essere felice pubblicamente, e questo mi ha fatto pensare a tutta una serie di cose che stavo ignorando. Se non fossi stato innamorato forse non avrei mai compiuto questo passo”.

L’ultima bellissima foto social di coppia, va detto, risale al marzo del 2021. Non è chiaro se i due stiano ancora insieme, ma è facile immaginare che quell’amore sia naufragato. Nel dubbio Miles Heizer è ufficialmente pronto al decollo definitivo, a pochi giorni dal suo 29esimo compleanno, nei panni di un marine omosessuale nell’omofoba America dei primi anni ’90.