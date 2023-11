Lukas Gage e Chris Appleton, dopo 6 mesi di matrimonio è già divorzio

0:00 Ascolta l'articolo

È durato appena 6 mesi il matrimonio tra Chris Appleton, hairstylist delle star, e Lukas Gage, attore visto in The White Lotus, Love, Victor e You, tra rimming e pioggia dorata. Secondo quanto riportato da TMZ sarebbe stato Appleton a presentare istanza di divorzio, citando le solite “differenze inconciliabili” come motivo della rottura.

Chris e Lukas si erano sposati a Las Vegas, lo scorso aprile, in presenza di Kim Kardashian e Shania Twain, che addirittura regalò loro un live nel corso della cerimonia. Furono nozze lampo, perché Appleton e Gage hanno bruciato tutte le tappe. Nel mese di febbraio hanno annunciato di essere una coppia, pubblicando storie Instagram d’amore da una vacanza in Messico. Poche settimane dopo si sono ufficialmente fidanzati. Ad aprile, come detto, il matrimonio.

Il divorzio arriva ora all’improvviso, e abbastanza sorprendentemente, perché ad ogni intervista i due esplicitavano amore condiviso. “Sono molto felice“, aveva dichiarato Appleton al Drew Barrymore Show lo scorso marzo. “L’amore è una cosa davvero speciale e penso che incontrare qualcuno con cui ti connetti davvero sia davvero, davvero speciale.”

Il mese dopo Gage ha bissato, dalle pagine di People: “Troverai la persona perfetta quando meno te lo aspetti, perché sono stato single per molto tempo e non avrei mai pensato che sarebbe successo, ma è stato così”.

La rottura ha inoltre delle tempistiche incredibili, perché arriva a pochi giorni della messa in onda dell’episodio di The Kardashians in cui si vede Kim proprio alle nozze tra Appleton e Gage. E i maligni hanno subito ipotizzato una cerimonia farsa, ad uso e consumo delle telecamere. Secondo una fonte che ha spifferato il tutto a TMZ, sarebbe stato proprio Chris a volere rompere: “Ha provato in tutti i modi a far funzionare il matrimonio, aveva bisogno di prendere la decisione migliore per se stesso per andare avanti”.

Da parte dei diretti interessati, per ora, nessuna conferma e/o smentita.

