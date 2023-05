The Corps, Miles Heizer protagonista di una serie drama con marine gay

0:00 Ascolta l'articolo

28enne attore e musicista statunitense, nonché celebre Alex Standall in Tredici, Miles Heizer sarà il protagonista assoluto di Corps., serie Netflix in 10 puntate tratta dall’autobiografia di Greg Cope White The Pink Marine.

Secondo The Hollywood Reporter, la serie ruoterà attorno a Cameron Cope, adolescente gay vittima di bullismo che si unisce ai Marines con il suo migliore amico etero, Ray McCaffey (Liam Oh), nel 1990. Ovvero prima nel pieno della Don’t Ask, Don’t Tell era, in cui essere gay nell’esercito poteva significare il carcere. Questi due amici si buttano a peso morto nel campo di addestramento del Corpo dei Marines, dove le mine antiuomo sono sia reali che metaforiche, unendosi ad un plotone di giovani in uno straziante viaggio di trasformazione.

Il leggendario produttore Norman Lear, 101 anni, è tra i produttori esecutivi, con il resto del cast composto da Max Parker, la meravigliosa Vera Farmiga nei panni della madre di Cameron, Cedrick Cooper, Ana Ayora, Angus O’Brien, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris, Blake Burt, Logan Gould e Zach Roerig.

Andy Parker (Tales Of The City) è lo showrunner, mentre Peter Hoar (The Last of Us) dirigerà il tutto. White sarà coinvolto nell’adattamento del suo libro di memorie.

The Pink Marine è stato pubblicato per la prima volta nel 2016. Greg Cope White ha trascorso sei anni nella Marina, prima di intraprendere la carriera di sceneggiatore televisivo e cinematografico. Heizer, gay dichiarato dal 2020 e da allora fidanzato con Connor Jessup, ha preso parte anche ad 83 episodi di Parenthood, oltre a Tuo, Simon di Greg Berlanti.

Negli ultimi giorni Miles ha pubblicato una sua foto Instagram con i capelli rasati, facendo supporre di un’imminente via alle riprese.

