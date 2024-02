James Scully di Fire Island e You festeggia il compleanno dell’amato Julio Torres

2 min. di lettura

31enne attore del Texas, visto in Fire Island e negli abiti di Forty Quinn nella seconda stagione di You, James Scully ha celebrato sui social il 37esimo compleanno di Julio Torres, suo compagno, storica penna del Saturday Night Live, co-creatore e produttore di Los Espookys nonché a breve esordiente alla regia con la comedy da lui anche scritta e interpretata Problemista.

Scully ha pubblicato due rari scatti su Instagram in cui è teneramente abbracciato a Julio, al tramonto e in piscina.

James ha parlato per la prima volta della sua relazione con Torres nel 2022, quando era in promozione con Fire Island, in cui indossava i panni di Charlie, ovvero l’interesse amoroso di Howie, interpretato da Bowen Yang. All’epoca Scully definì il suo compagno un “modello” da ammirare, per come riuscito a farsi strada in quel di Hollywood.

“È una persona che ha fatto carriera nel settore dell’intrattenimento praticamente interamente alle sue condizioni. È totalmente disinteressato a ciò che gli altri si aspettano da lui, è molto più preoccupato per ciò che sa che dovrebbe aspettarsi da se stesso. Fa arte perché è importante per lui, non perché sia facile o redditizio, e questo si riflette nel lavoro che realizza”. “È anche profondamente disincantato da tutte le cose che ci viene detto siano importanti per noi: status, potere, ricchezza. Queste cose gli interessano solo come strumenti per aiutare le persone nella sua comunità ad avere successo. Ha realizzato così tante cose fidandosi della sua immaginazione e non avendo paura di fallire, e condivide quel successo così generosamente con tutti nella sua vita. Ogni volta che mi sento risucchiato nel vortice di vanità, narcisismo e classismo che caratterizza questo settore, provo a immaginare cosa farebbe Julio, e all’improvviso riconosco che così poche di quelle cose contano!”.

Torres sarà il prossimo 1 marzo nei cinema d’America con Problemista, film da lui scritto, diretto, interpretato e prodotto, con un cast da urlo capitanato da Tilda Swinton, Greta Lee, Catalina Saavedra e RZA. Nella pellicola Julio interpreta Alejandro. aspirante designer di giocattoli di El Salvador che lotta per dare vita alle sue idee insolite a New York. Man mano che il tempo per il suo visto di lavoro scade, un lavoro come assistente di un emarginato del mondo dell’arte diventa la sua unica speranza per rimanere nel paese.

