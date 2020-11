“Non riesco a baciare in pubblico il mio ragazzo, ho paura delle reazioni altrui, come fare?”

“Non sono mai riuscito a camminare in strada mano nella mano coi ragazzi che ho avuto. Ho sempre paura degli sguardi della gente e che qualcuno mi insulti, o che venga a picchiarmi.”

Gay dicharato, Giuseppe ha il timore delle reazioni altrui quando è in compagnia dei ragazzi che frequenta. Mai un bacio in pubblico, tanto da chiedere consigli ad Immanuel Casto, qui alla sua 14esima puntata della seconda stagione della sua Posta. “Io sento paura di non accettazione“, replica il cantante, che ha ricordato un episodio simile vissuto in prima persona con la sua ultima frequentazione, in modo del tutto inconscio. “Perchè questa omofobia interiorizzata ci resta dentro, ma non impedite alla paura di essere voi stessi“.