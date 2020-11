“So di valere molto, ma devo diventare una mela marcia per piacere agli uomini?”, la replica di Immanuel Casto

“Qualche giorno fa ho letto una metafora che trovo molto azzeccata: Le ragazze sono come le mele sugli alberi: le migliori sono sulla cima. Gli uomini non vogliono arrivare alle migliori, perché hanno paura di cadere. In cambio, prendono le mele marce che sono cadute a terra”. “Ora ti chiedo: io so di valere molto, ma dovrei forse diventare anche io una mela marcia per attirare le attenzioni degli uomini?

È una lunga e articolata domanda quella posta da Camilla al nostro Immanuel per la sua Posta di Casto, arrivata alla decima puntata di questa seconda stagione. Come sempre imperdibile la risposta del Casto Divo, ancora una volta precisa e al tempo stesso acuta, per una posta che prosegue nel raccogliere quesiti e snocciolare consigli.

Nel caso in cui abbiate bisogno del sommo Immanuel, compilate pure il form a seguire.