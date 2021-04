3 minuti di lettura

Se c’è un accessorio senza tempo questa è la mitica sneaker adidas STAN SMITH . Una silhouette invariata da mezzo secolo che ha ispirato di fatto molti altri modelli.

Fino ad oggi, giorno in cui adidas Originals annuncia STAN SMITH, FOREVER.

C’è una nobile ragione dietro questo revamp: il supporto al progetto End Plastic Waste, che porta alla nuova generazione di sneaker più sostenibili per un mondo con (molta) meno plastica.

Le prime due sneaker che usciranno sono composte da tomaie bianche PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni, collocate su suole bianche in gomma riciclata. Una versione più fashion presenta poi una grafica stampata ispirata al pianeta terra, una linguetta bianca sul tallone e una grafica avorio sulla linguetta anteriore.

Un modello è ispirato a una delle rane più amate, Kermit dei Muppet, che ha trasformato le famose tre strisce in una giocosa “K” perforata, mentre il nome Kermit è goffrato sul tallone e la sua immagine è stampata sulla linguetta sinistra e sulla soletta interna co-branded.

Per un tocco in più, un paio di lacci verdi aggiuntivi e la frase “It’s Not Easy Being Green“.

Attenzione alla sostenibilità anche nella classica scatola blu di adidas Originals, già aggiornata per essere composta da oltre il 90% di carta riciclata.

Sempre iconiche. Ora più sostenibili. Le tre ultime versioni della silhouette Stan Smith saranno lanciate globalmente il 1o aprile 2021 e sono disponibili su adidas.it/stan_smith.