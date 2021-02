Ti porto a Cena con Me, un passo a due d’Amore nella sua universalità per Roberto Casalino – video

2 minuti di lettura

Cantautore affermato, Roberto Casalino è tornato con la sua versione live di “Ti porto a cena con me”, registrata all’Auditorium Conciliazione di Roma e contenuta nell’album “Il Fabbricante di Ricordi Live”, pubblicato in digitale lo scorso 27 novembre 2020.

Il brano, firmato dallo stesso Casalino insieme a Dario Faini nella musica, è stato portato al successo da Giusy Ferreri nel 2014, ma qui rivive nell’interpretazione del suo stesso autore in una versione pianoforte, quartetto d’archi e un tocco di elettronica. Il videoclip, diretto da Fabio Grossi, è stato girato a Palazzo Brancaccio a Roma e vede come protagonisti due ballerini (il professionista Gianluca Conversano e il giovanissimo Alessandro Carradori) sotto la supervisione di Luca Di Nicolantonio, che ne ha curato la coreografia. L’intento è quello di raccontare, attraverso questo passo a due il percorso e la verità del sentimento dell’Amore nella sua universalità, senza lasciare spazio a trovate estetiche e prediligendo la sua natura terrena attraverso la fluidità, la durezza, lo scatto, l’abbraccio e la spinta. Elementi, questi, che sono parte integrante di un sentimento così semplice ma complesso allo stesso tempo. Il regista e sceneggiatore Fabio Grossi conduce lo spettatore all’interno di un sogno, “lasciando danzare due corpi dove l’anima viene desunta da una coreografia congegnata all’uopo, dove con la policromia vengono definite le linee e si crea l’armonia. Semplice alchimia che rende il sentimento.”

Roberto Casalino, per chi non lo sapesse, ha firmato pezzi celebri come “L’essenziale” di Marco Mengoni, “Non ti scordar mai di me” e “Novembre” di Giusy Ferreri, “Cercavo amore” e “Mi parli piano” di Emma Marrone, “Diamante Lei e Luce lui” per Annalisa, “Distratto” cantata da Francesca Michielin, “Sul ciglio senza far rumore” e “Trova un modo” per Alessandra Amoroso, “I miei rimedi” per Noemi.

Di particolare rilievo anche le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, Elisa Toffoli e Antonello Venditti, oltre a quelle con artisti della scena rap italiana come Guè Pequeno e Fedez (con il quale ha firmato le hit “Magnifico” feat. Francesca Michielin e “Piccole cose” feat. Alessandra Amoroso)