Elena Bonetti: “Omofobia problema enorme, le adozioni per le coppie gay non sono in programma”

Elena Bonetti (Italia viva), ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ha preso parte ieri ad un incontro pubblico a Rimini in cui ha affrontato anche il tema delle adozioni per le coppie LGBT. La ministra, senza troppi giri di parole, ha precisato che da questo punto di vista non ci dovrebbero essere interventi di alcun tipo da parte di questo esecutivo, come riportato da Open.

Come ministro per la Famiglia accoglierò eventuali percorsi che il Parlamento decide di mettere in campo. Oggi questi percorsi non sono in pista. Sono argomenti che vanno a toccare la definizione di umanità della nostra società e se il Parlamento deciderà di affrontarli, mi auguro che venga fatto lontano da qualsiasi forma ideologica. In questo momento il nostro Paese ha bisogno di riconciliarsi certamente riguardo ad alcune posizioni polarizzanti.

Discorso differente, fortunatamente, sull’attesa legge contro l’omotransfobia, da settimane ufficialmente in discussione. “Abbiamo tutti gli stessi diritti non perché siamo uguali, ma perché siamo tutti diversi, ed è proprio nella diversità che risiede il valore e l’originalità di una persona“, ha precisato la Bonetti. “Fuori da questa dimensione di universalità, non può esserci tutela. Su questo fronte in Italia c’è un problema enorme“.

In tal senso il deputato dem Alessandro Zan, relatore della legge contro l’omotransfobia già presentata alla Commissione Giustizia della Camera, ha chiesto al parlamento tutto di fare in fretta, dopo l’ennesima aggressione omofoba avvenuta in Italia negli ultimi mesi. Il pestaggio ai danni di una ragazza di Potenza, picchiata in strada solo perché lesbica.