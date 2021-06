DDL Zan, Elena Bonetti: “Serve pragmatismo o sarà affossato. Dubbi sulla questione dell’identità di genere” – VIDEO

2 minuti di lettura

Si è molto discusso nelle ultime ore della posizione di Italia Viva sulla discussione intorno all’approvazione del DDL Zan. A poche ore di distanza dalle affermazioni di Ivan Scalfarotto sulla necessità di votare il testo già passato alla Camera, senza eventuali aperture alle modifiche suggerite dalle destre, Elena Bonetti è tornata ad esporsi sul tema, confermando la spaccatura all’interno del partito.

Esponente di punta della formazione guidata da Matteo Renzi e attuale Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, Bonetti è stata intervistata da Gaia Tortora ad Omnibus, talk show della mattina di La7. “La posizione di Italia Viva al Senato è pragmatica. Portiamolo in aula con tempi certi per approvarlo”, ha affermato l’accademica, aggiungendo però dopo:

Se, come è, non ci sono i numeri perché si è di nuovo tornati a quel dibattito della politica polarizzante, gli uni contro gli altri, un po’ brandendo dell’identità e senza avere il coraggio di fare quello che questo governo sta dimostrando che è possibile fare – cioè pur nella diversità delle opinioni, confluire su un unico obiettivo –, quello che temo è che il DDL Zan possa essere affossato. E questo non è possibile.

Quindi, per non affossare il disegno di legge, meglio tenere aperti i canali con il fronte destrorso, al costo di perdere il legittimo sostegno di chi ha realizzato e già votato alla Camera il testo. E di far ripartire l’iter, ancora una volta, mentre i casi di violenza omotransfobica ottengono sempre maggiore attenzione nel paese. I dubbi di Elena Bonetti sono tutti per la questione dell’identità di genere, “dimenticata” dal testo alternativo allo Zan proposto dalle destre: