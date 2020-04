Andrea Ciarlatano, l’artista che ‘indossa’ la sua arte

Andrea Ciarlatano è un designer e creatore italiano. Originario di Trieste, ha vissuto ad Aversa e San Francisco, e ora vive a Milano. Dopo gli studi, ha iniziato a disegnare vestiti, dando sfogo alla sua creatività. Poi, però, ha capito che la sua strada era un’altra: non disegnare vestiti, bensì di considerarne il processo di creazione come una forma d’arte. Ha dato via così ha una nuova arte, o meglio una nuova forma d’arte. Che vede sé stesso come soggetto.

In isolamento a Milano, Andrea ci ha raccontato qualcosa della sua originale arte e di come un creativo come lui trascorre le giornate ai tempi del Coronavirus.

Come passa le giornate di quarantena un artista come te?

Sto leggendo molto, per il mio lavoro, diversi libri di Richard Sennet sull’artigianato e sulla collaborazione. Poi mi piace rileggere gli scritti di Sottsass, e un libro di Yuval Noah Harari . In questi giorni poi prendo più sole che posso, e mi abbronzo a chiazze. Faccio esercizio fisico a corpo libero, anche due volte al giorno quando mi annoio. Poi mangio molto, faccio Skype meetings, lezioni online, Aperiskype e Aperizoomba con degli amici. E Pornhub quanto basta.

Com’è vivere questo isolamento in una città come Milano, duramente colpita dal Coronavirus?

Devo ammette che fa tristezza. Tanti amici hanno dovuto chiudere i locali, i club, i bar, tutti quei posti che ci davano un luogo in cui fare comunità fisica e viva. E fa impressione pensare a un giugno senza Pride . Però io credo che finito questo momento – perché prima o poi finirà – la gente di Milano metterà fuori un’energia e un’inventiva ancora più forte che negli ultimi anni. Dovremo imparare a fare molto avendo a disposizione molto poco, sacrificare alcuni dei nostri lussi a favore di abitudini più semplici, ma più socievoli e inclusive . Milano è una città con una tradizione cosmopolita e creativa. Ho fiducia che saprà fare un nuovo salto in questa direzione.

Passiamo alla tua arte: tu sei il soggetto di una forma d’arte molto particolare e originale. Come è nata?

Ma non è solo un riciclo, forse direi una trasformazione. Perché con la creatività non cambiano solo i materiali, ma anche le persone. Questo metodo mi ha portato alla creazione di CLU++ER, uno studio creativo con il quale realizzo immagini e oggetti tessili oltre a una sere di workshop per scuole di design e non.

Più che un artista sono un creativo, ovvero una persona che trova la maniera di adattare oggetti e situazioni esistenti ad altri scopi. Ho passato diversi anni a disegnare vestiti, poi mi sono accorto che più del prodotto a me interessava il processo , e ho iniziato a creare cose basandomi sull’improvvisazione, sulla collaborazione, sulla performance e sulla riconversione di scarti e oggetti in vestiti, forme e immagini.

C’è chi usa bottiglie d’acqua, zaini o scope per fare esercizio fisico. Possiamo dire che tu usi quel che trovi in casa e il tuo corpo per fare arte?

In realtà hai toccato un tasto molto importante, ovvero quello del bodyweight detta anche ginnastica a corpo libero! Per anni sono stato un assiduo frequentatore di palestre, poi qualche anno fa un amico mi ha introdotto al bodyweight, e diciamo che mi ha un po’ cambiato la vita. Era lo stesso periodo in cui stavo iniziando il progetto CLU++ER, e trovare un modo di allenarsi fortemente adattativo ed indipendente mi ha fatto scattare una scintilla. Adesso mi posso allenare quando voglio, come a casa, la mattina, che è diventato parte del mio rito mattutino – tra il caffellatte e il pigiama. E quando viaggio non devo più cercare una palestra in cui allenarmi. Ogni Airbnb o una camera d’albergo diventano fonte di ispirazione – con porte a cui appendersi, sedie su cui fare dips, tavoli sotto i quali fare pull-ups.

E tutte queste cose diventano anche fantastiche scenografie e costumi. E’ la stessa cosa a casa mia: verdura, bottiglie di plastica, pezzi di carta colorata o confezioni di cartone sono una tentazione a cui non so resistere, me le devo mettere addosso: non so perché, ma in qualche modo mi sembra una maniera di prendere esperienza del mondo, di assaggiarlo e di sentire che sapore ha.