Emoji 2021, tra le novità c’è l’uomo FtoM incinto

In vista del World Emoji Day del 17 luglio, Emojipedia ha sfornato il nuovo lotto di emoji, che include tra i tanti un uomo FtoM incinto.

Le emoji rivelate devono ancora ricevere l’approvazione finale prima di essere pubblicate, con gli utenti chiamati al voto finale. Le emoji rilasciate sono soggette a modifiche e revisioni da parte dei fornitori, ma l’elenco sembra promettente, da coloro che sostengono i diritti dei trans e combattono contro il cambiamento climatico ai fan del K-Pop.

L’approvazione finale delle emoji non si conoscerà fino a settembre, e non saranno pubblicate fino ad allora. Se approvato, questo nuovo lotto di emoji (14.0) sarà pubblicato sulla maggior parte delle piattaforme nel 2022. Emoji 13.1 ha ricevuto l’approvazione nel settembre dello scorso anno ed è stato pubblicato sui telefoni Pixel nel dicembre dello stesso anno. Gli aggiornamenti iOS non sono apparsi fino ad aprile di quest’anno. Ci sono poi alcuni telefoni Android che devono ancora ricevere le emoji 13.1.

Qui si possono votare le emoji 14.0, con i risultati del non vincolante sondaggio resi noti domani, Giornata mondiale delle emoji.