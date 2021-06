Estate ’85, arriva al Cinema la nuova storia d’amore gay di François Ozon

5 minuti di lettura

Dopo aver vinto il premio del pubblico all’ultima Festa del Cinema di Roma, dal 3 giugno arriva anche nelle sale d’Italia Estate ’85, nuovo film di François Ozon, maestro del cinema di Francia.

Tratto dal romanzo Dance on my grave (1982) di Aidan Chambers, pubblicato per un breve periodo in Italia col titolo Amici per sempre, Été 85 racconta l’estate del titolo, a metà degli anni Ottanta, in un affollato litorale della Normandia. Alexis (Benjamin Voisin) è un diciottenne inseparabile dalla sua motocicletta e salva la vita durante una mareggiata all’angelico sedicenne David (Félix Lefebvre) che se ne innamora perdutamente. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando compare una ragazza inglese alla pari, Kate (Philippine Velge) che turberà gli equilibri sentimentali dei ragazzi.

Protagonisti del film, in uscita nelle sale d’ITalia con Academy Two, Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty e Laurent Fernandez. “Ho letto il romanzo da cui è tratto il film nel 1985, quando avevo diciassette anni, e l’ho adorato“, ha confessato Ozon, regista di culto per la cinematografia LGBT internazionale. “Il libro sembrava parlare personalmente all’adolescente che ero. Mi piacque così tanto che, quando iniziai a dirigere cortometraggi, mi dicevo sempre: “Se un giorno farò un lungometraggio, sarà un adattamento di questo romanzo”. In tutti questi anni non ho girato questo film perché in realtà volevo soprattutto vederlo, esserne lo spettatore! Ed ero sicuro che qualcun altro l’avrebbe fatto, magari un regista americano. Ma, con mia grande sorpresa, non è mai successo. Questa storia ha avuto bisogno di tempo per maturare in me, affinché sapessi come raccontarla. Alla fine sono rimasto fedele al romanzo nella sua struttura narrativa. Ho adattato il contesto della storia alla Francia e l’ho trasferita al tempo in cui ho letto il libro. Nel film c’è sia la realtà del libro, sia il mio ricordo di come mi sono sentito a leggerlo per la prima volta“.

La ricostruzione di una certa nostalgica atmosfera anni Ottanta è impeccabile, con la splendida Inbetween Days dei Cure che imperversa, mentre il rapporto tra Alexis e David si complica drammaticamente, all’interno di una storia d’amore che Ozon ha voluto raccontare im modo evoluto e moderno, anche se ambientata negli anni ’80.

Alex e David si amano, e il fatto che siano due ragazzi non ha importanza. È il film che avrei desiderato vedere quando ero ancora un ragazzo ma nei film degli anni ’80 le storie che parlano di amori omosessuali vengono presentate con toni molto cupi e dolorosi, anche prima dell’arrivo dell’Aids. Volevo utilizzare, girando il film, i codici del genere dei film per ragazzi. Ho ripreso la storia d’amore fra i ragazzi in modo molto classico, senza ironia, per rendere questa storia una storia d’amore universale.

Tra le scene clou del film ce n’è una in cui David e Alexis ballano romanticamente, in discoteca. Ed è impossibile non pensare al Tempo delle Mele.

Questa scena di ballo è chiaramente al centro del film: Alex e David non stanno ballando al suono della stessa musica. Uno si agita un po’ e ride, mentre l’altro guarda sognante la palla da discoteca che pende dal soffitto. A questo punto, nella storia, sentiamo questa sconnessione come se si trattasse di un gioco fra loro, non come una frattura. Solo ripensandoci a posteriori possiamo reinterpretare la scena come un segno premonitore della loro separazione. Se devo essere onesto, neppure io ne ero completamente conscio mentre giravo la scena, che è stata realizzata, quasi in modo improvvisato, per inserire la canzone di Rod Stewart.

Due giovani attori, Benjamin Voisin e Félix Lefebvre, che bucano letteralmente lo schermo. Ozon ha iniziato il processo di casting addirittura ancor prima di aver terminato la sceneggiatura, perché “se non fossi riuscito a trovare gli attori giusti non avrei realizzato il film”, ma alla fine il colpo di fulmine nei confronti di entrambi è diventato realtà.

Ho trovato quasi immediatamente Félix Levebvre. Al provino ho capito subito che era l’attore giusto per interpretare Alex, con il suo viso tondeggiante, il suo sorriso un po’ infantile e la sua vitalità. Ha uno sguardo malinconico che ricorda River Phoenix e corrisponde all’epoca e al personaggio. Félix è un attore vivace e intelligente, attributi essenziali per il suo ruolo, dobbiamo credere che possa diventare uno scrittore. Poi dovevo trovare David. Il contrasto fra lui e Alex era importante. Volevo che David dominasse fisicamente Alex, che avesse un portamento naturale e fosse a proprio agio con il proprio corpo. David è un po’ come un animale selvatico, mentre Alex è un agnellino un pò goffo, sia sulla terraferma che in barca a vela. Benjamin Voisin ha fatto il provino per il ruolo di Alex, ma quando l’ho visto recitare ho capito istintivamente che poteva essere David. Stavo cercando qualcuno che fosse più alto e robusto di lui, ma quando guardiamo David dal punto di vista di Alex, la sua superiorità fisica è chiara. Fin dai primi provini era evidente una grande sintonia fra Benjamin e Félix, due spiriti affini. Poi abbiamo fatto parecchie letture dal copione e abbiamo provato le scene con i due attori. Poi, un mese prima che iniziassero le riprese, sono partiti per una settimana insieme in barca a Le Tréport.

Ad averne tratto vantaggio è il rapporto alchemico che si è creato tra i due attori, con il fascinoso Benjamin Voisin che ha così perfettamente descritto il film: “Estate ’85 va al di là degli schemi tipici del genere. Due persone si incontrano, si amano, e non importa che siano due ragazzi, due ragazze, o un ragazzo ed una ragazza. Ciò che importa è che François è stato capace di portare la sua macchina da presa nell’intimità della loro relazione, in un modo molto bello e universale“.