10 persone famose che non sapevi fossero non binarie

Come scritto questa mattina, oggi è la giornata internazionale della visibilità delle persone non binarie, celebrata per la prima volta nel 2010.

Una data, quella del 14 Luglio, scelta perché situata sul calendario esattamente a metà tra il giorno internazionale dedicato agli uomini (19 Novembre) e il giorno internazionale dedicato alle donne (8 Marzo).

Le persone di genere non binario non appartengono al genere maschile o femminile. E non tutte le persone non binarie si riconoscono come persone transgender. Alcune persone possono definirsi non binarie e transgender, altre soltanto non binarie. E le persone transgender non sono automaticamente non binarie.

Alcune persone famose, che spaziano tra musica e recitazione, sono dichiaratamente non binarie. Ne abbiamo ‘omaggiate’ 10, da scoprire insieme a noi.