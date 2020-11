“Il Triangolo NO, non l’avevo considerato”, la risposta di Immanuel nella Posta di Casto

“Sto frequentando una ragazza meravigliosa. Io non desidero altre e questa è cosa nota. Lei, d’altro canto, ha una relazione fisica con un amico che ancora non ha troncato”.

Questo il quesito posto ad Immanuel Casto da Andrea, suo malgrado finito al centro di un triangolo decisamente sconsiderato. “Sto portando pazienza e dandole i suoi tempi per risolvere le sue questioni. Ma inevitabilmente un minimo di sofferenza c’è“, confessa Andrea al Casto Divo, che senza troppi giri di parole va dritto al punto: “Il tempo per interrompere un rapporto fisico è quello che le serve per sfilarsi dalla fica il cazzo di questo tizio“.

Candido, semplice, diretto e con annessi consigli sul da farsi, perché il sommo Immanuel non è mai banale. Vedere per credere nella clip in testa al post, con il form a seguire necessario per scrivere ad Immanuel.