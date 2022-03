Diego Passoni: scegliere l’energia giusta vuol dire scegliere una visione del mondo

< 1 minuto di lettura

È sotto gli occhi di tutti: mai come oggi le nostre scelte energetiche, anche quelle quotidiane, hanno un grosso impatto sul futuro del pianeta e della società.

Diego Passoni, voce e volto storico di Radio DJ, ma soprattutto attivista LGBTQ+ impegnato in mille progetti a favore della comunità, ci spiega cosa possiamo fare nel quotidiano

Certo, la bolletta la dobbiamo pagare, quindi l’attenzione ai costi è fondamentale.

Ma i costi dell’energia non sono solo economici, sono anche sociali ed ambientali, e questo tema non è mai stato tanto d’attualità come in questi giorni.

Quali scelte possiamo fare, nel nostro piccolo, per avere un impatto positivo? Scegliere un fornitore di energia attento ai diritti delle persone e del pianeta, ad esempio.

Pulsee è l’operatore full digital luce & gas che ha dimostrato di supportare concretamente i diritti della comunità LGBTQ+.

Infatti sostiene attivamente Casa Arcobaleno Milano, struttura di accoglienza per persone LGBTQ+ in difficoltà, e per ogni nuova fornitura di luce e gas attivata con la promozione PrideYear, Pulsee dona un contributo a Casa Arcobaleno .

Perchè essere Proud è qualcosa che vale sempre, non solo durante il Pride Month.

Pulsee mostra attenzione anche nei confronti del pianeta: per tutte le attivazioni online l’energia rinnovabile è inclusa nell’offerta, e la fonte puoi sceglierla direttamente tu tra eolico, solare, biomassa o idroelettrico.

Tutte le forniture sono gestibili in modo comodo e smart con la app Pulsee.

Perché scegliere un fornitore Luce & Gas vuol dire anche scegliere una visione del mondo.

Scopri come supportare Casa Arcobaleno Milano con PrideYear di Pulsee.