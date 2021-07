Gay.it sostiene #PrideYear per aiutare Casa Arcobaleno

3 minuti di lettura

Potremmo definire #PrideYear “una distribuzione solidale di energie”. Per aiutare il futuro di Casa Arcobaleno, e premiare le forze del mercato che si avvicinano alla nostra comunità con azioni concrete e durature nel tempo. E’ quanto sta realizzando Gay.it insieme a Pulsee, operatore Luce & Gas di Axpo Italia. Perché non possiamo essere LGBTQ+ proud soltanto durante il Pride Month. E molti ragazzi hanno bisogno del nostro aiuto ogni giorno.

Casa Arcobaleno è un progetto curato da Spazio Aperto Servizi dedicato all’accoglienza di ragazzi discriminati dalle loro famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, l’identità di genere o per il percorso di transizione avviato. Ad oggi sono due gli appartamenti attivi. Un progetto che ha continua necessità di sostentamento economico per mantenersi e per evolversi nel suo sviluppo. Non sarebbe grandioso dotare in futuro ogni provincia italiana di una Casa Arcobaleno per i ragazzi LGBT+ allontanati dalla famiglia?

“Casa Arcobaleno è un luogo sicuro per coloro che dopo il coming out si ritrovano senza una casa e senza il supporto della propria famiglia. Un posto dove le persone possono finalmente sentirsi accolte, guardarsi con occhi diversi e ripartire, per realizzare il proprio progetto di vita, seguendo i propri sogni e le proprie aspirazioni – spiega Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi.

Insieme a Pulsee Gay.it sostiene un’operazione di supporto a Casa Arcobaleno che vada oltre il Pride Month, certi che la nostra comunità possa andare fiera di sé ogni giorno dell’anno, certi che ogni singolo individuo LGBTQ+ possa e debba avere diritto a essere sè stesso ogni minuto della propria esistenza. Chi più di noi, chi più di un media che vi accompagna ogni giorno con gli aggiornamenti LGBTQ+? Per questo, con Pulsee, sosteniamo la campagna #PrideYear . Che è un invito a tutti i membri della grande famiglia di lettori e amici di Gay.it.

In Pulsee abbiamo trovato un partner illuminato e concreto. Un operatore digitale (gruppo Axpo Italia) che offre luce e gas green e che, senza troppi giri di parole – per dirla con le parole della stessa Maria Grazia Campese – “ci permetterà di regalare nuove opportunità a ogni giovane che accogliamo in Casa Arcobaleno, per costruire insieme il proprio futuro”.

Per ogni nuova attivazione di fornitura (sia luce che gas), Pulsee donerà 10 euro a Casa Arcobaleno. Un sostegno prolungato e continuo, che aiuterà Casa Arcobaleno ad offrire ai ragazzi LGBT+ più sfortunati un ambiente protetto, a costruire la strada per un’autonomia economica e lavorativa, ad avere supporto psicologico e legale. Azioni concrete, tutto l’anno. Convogliando le energie del mercato che vogliono concretamente sostenere la nostra comunità. Ecco perché #PrideYear .

Noi della grande famiglia Gay.it possiamo sostenere Casa Arcobaleno, basterà attivare Pulsee, ottenendo immediatamente 50€ di sconto in bolletta (ben 100€ nel caso di attivazione sia di luce che di gas). Oltre ai 50€ di sconto a fornitura per te nuovo cliente, Pulsee donerà 10€ a Casa Arcobaleno.



“Per Pulsee l’energia si evolve con le persone – spiega Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer del Gruppo Axpo – consideriamo la diversità una ricchezza e l’inclusività un valoree e lo facciamo con azioni concrete, come questa campagna di sensibilizzazione #PrideYear che rappresenta la nostra voglia di fare la differenza: una differenza concreta anche su questi temi, vicini ai nostri giovani, per sostenere un modello di società dove le discriminazioni non hanno cittadinanza”.

Attiva Pulsee: 10€ andranno a Casa Arcobaleno, per te 50€ di sconto in bolletta per ogni fornitura, ovvero 100€ se attivi sia Luce che Gas >

#PrideYear è, come detto, un progetto di sensibilizzazione e comunicazione lungo un anno che prevede varie iniziative, e sarà presentato più compiutamente durante il MiX festival di Milano, al Teatro Strehler dal 16 al 19 Settembre 2021: anche questa importantissima manifestazione artistica vedrà il sostegno di Pulsee.