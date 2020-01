Marvel, l’annuncio di Kevin Feige: “Molto presto arriverà il primo personaggio transgender”

In attesa di vedere al cinema il primo personaggio dichiaratamente gay dell’universo Marvel, evento che dovrebbe diventare realtà con l’imminente The Eternals, Kevin Feige, presidente dello studios, ha annunciato che anche il primo personaggio dichiaratamente transgender è ormai prossimo alla sua storica comparsa.

La rivelazione è avvenuta dal palco della New York Film Academy, nel corso di un Q&A. “Esistono piani per portare più personaggi LGBT nell’Universo Marvel, in particolar modo personaggi transgender?”. Netta la replica di Feige.

Sì. Assolutamente. Sì. Molto presto. In un film che stiamo girando proprio ora.

La Marvel ha attualmente diversi progetti in produzione, quindi non è chiaro a quale film si riferisca Feige. Black Widow ha completato le proprie riprese ad ottobre, tanto da uscire a maggio, mentre sono in fase di sviluppo The Eternals (che uscirà a novembre) e Shang-Chi (in uscita a febbraio 2021), che presenterà al mondo il primo supereroe asiatico-americano della Marvel. Devono ancora invece iniziare i piani di ripresa di Black Panther 2 e Guardians of the Galaxy 3.

All’inizio dell’anno scorso, Feige aveva confermato che The Eternals avrebbe presentato il primo personaggio gay dello studios: “È sposato. Ha una famiglia. E questo è solo una parte di quello che è”.