Onward, in Russia è stato censurato il personaggio LGBT del film Pixar

In Italia il nuovo film animato della Disney/Pixar è atteso per il prossimo 16 Marzo, posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ancora prima di arrivare nelle sale cinematografiche però , ‘Onward’ è già sulla bocca di tutti. Sarà il primo film animato a presentare un personaggio dichiaratamente omosessuale. Sarà solo una breve comparsata, questo è vero, ma per la Pixar e per il periodo storico che stiamo vivendo, è un grande passo in avanti.

Il personaggio di Onward però non piace ai distruttori russi. L’ufficiale Specter che a gran voce ammette di essere lesbica, di avere una figlia e una campagna, verrà pesantemente censurato. Secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali, e come riporta il sito Kinopoisk.ru, il personaggio di Onward doppiato da Lena Waithe, nell’adattamento russo, non farà nessun riferimento al suo orientamento sessuale. Il termine ‘fidanzata’ (girlfriend nella versione originale) verrà sostituito con ‘partner‘. Termine neutrale che evita così di scendere nel dettaglio e mostrare la vera identità del personaggio.

‘La filiale russa della Disney, da quel che sembra, cerca di evitare altre ripercussioni sul rilascio della pellicola’ , si legge dal magazine che ha rilasciato l’indiscrezione. Per la ‘grande’ Russia questa non è di certo la prima volta che un personaggio appartenente alla comunità LGBTQ viene censurato. Quello che accade con l’uscita di Onward, fa intuire quanta discriminazione c’è ancora nella terra di Vadimur Putin. Tutto è cominciato dopo che in Russia è stata approvata una legge che vieta la propaganda omosessuale sui minori.