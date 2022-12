The White Lotus 2, arriva il tour siciliano organizzato da una compagnia di viaggi gay

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Tra le serie tv dell’anno spicca sicuramente “The White Lotus” con la sua seconda stagione ancora una volta creata e diretta da Mike White che ha riscontrato un enorme successo tra il pubblico e sta facendo una raccolta non indifferente di candidature per la stagione dei premi televisivi. Lo scorso anno la prima stagione, arrivata in Italia su Sky, aveva sbancato gli Emmy, dando forma ad un vero e proprio universo in cui espandersi.

Nell’idea di White, ogni stagione di “The White Lotus” sarà ambientata in luoghi da sogno per le vacanze in giro per il mondo, in cui si riuniranno i malandati protagonist. La seconda stagione ha da poco dato l’arrivederci al suo pubblico, chiudendo il sipario sul resort italiano in Sicilia che è stato location principale. Tra satira, libertà sessuale, un po’ di cinismo e una quota queer non indifferente, è quasi naturale che i luoghi che hanno ospitato la serie siano diventati di enorme interesse anche all’estero.

Quiiky Tour, agenzia di viaggi LGBTQIA+, ha testato nelle scorse settimane un tour pensato esclusivamente per i suoi clienti VIP proprio nei luoghi in cui è stata girata la serie e che si vedono durante gli episodi. L’idea ha riscosso un enorme successo e ora arriva la buona notizia per tuttə: il tour è stato aperto a tutti i clienti e l’agenzia sta già raccogliendo le prenotazioni per i primi viaggi programmati a partire da metà gennaio.

«La seconda stagione di “The White Lotus”, ambientato in Sicilia, ha aumentato l’interesse per l’Italia. Taormina è in testa, con ricerche sul web in crescita di oltre il 50% dopo il finale da record della serie»

Queste sono le parole di Alessio Virgili, fondatore di Sonders&Beach, la società madre di Quiiky Tour. Il programma prevede che gli ospiti possano seguire le orme dei personaggi, a partire dal lussuoso Four Seasons, il resort della serie che in realtà è il San Domenico Palace, ex convento del XIV secolo. Prima tappa obbligata è poi il centro di Taormina e la località balneare dei Giardini Naxos, all’ombra dell’Etna. È previsto anche un viaggio in barca fino alla spiaggia Isola Bella.

Il tour si sposta poi a Noto, insieme al vigneto che ha ospitato Aubrey Plaza, Will Sharpe, Theo James e Meghann Fahy nella serie, e continua per Cefalù, Catania e Palermo. Il tutto comprende soggiorni in sistemazioni di lusso, pranzi e cene nei luoghi della serie e visite guidate delle singole bellezze da ammirare nell’isola. L’ambiente inclusivo e accogliente, poi, è garantito, dato che Quiiky Tour si occupa di coordinare una vasta rete di hotel e organizzazioni gay-friendly in tutta Italia.

Non è certo inconsueto il fatto di organizzare dei tour ispirati a prodotto cinematografici e televisivi famosi. La Nuova Zelanda si è letteralmente trasformata in un parco a tema per “Il Signore degli Anelli” e la penisola iberica e l’Irlanda hanno ospitato i fan de “Il Trono di Spade” che volevano scoprire i castelli trasformati nelle residenze delle case di Westeros.

Sicuramente un ottimo impulso per l’Italia, che oltre ai bellissimi luoghi della Sicilia ha fatto conoscere agli Stati Uniti anche l’attrice Sabrina Impacciatore (Valentina nella serie), invitata persino nell’ambito talk show di Jimmy Kimmel. La febbre da White Lotus non sembra arrestarsi e ora se ne potrà respirarne l’atmosfera anche in prima persona.

