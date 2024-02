Ma John Cena è davvero su Only Fans?

2 min. di lettura

In prima media non c’era nulla di più gay che scambiarsi gli adesivi di un wrestler col berretto e senza maglietta, stampate su una figurina Panini luccicante. Nella mia testa sognavo che John Cena mi prendesse in braccio e scaraventasse da una parte all’altra del ring come un sacco di patate. Se solo mi avessero detto che vent’anni dopo si sarebbe iscritto ad un canale per adulti, avrei preso la macchina del tempo.

Oggi quel giorno è arrivato: John Cena a 46 anni si è iscritto Only Fans. Cioè, non proprio lui ma il suo alter-ego Ricky Stanicky. Il wrestler è approdato sull’app azzurra per promuovere la sua commedia Ricky Stanicky – L’amico immaginario, dove recita insieme a Zac Efron nei panni del Ricky in questione. Cena ha annunciato l’iscrizione promettendo che “lo vedrete come non l’avete mai visto prima” con video e foto piccanti.

La buona notizia è che l’iscrizione è gratis. Quella meno buona è che non è come credete.

Presentandosi come un “rinomato imitatore, filantropo, banchiere, esponente dell’alta società, sopravvissuto al cancro e method actor“, possiamo vedere Cena, o meglio Ricky, vestito da Britney Spears in Baby One More Time che prova a scolarsi ogni bottiglia d’alcool a disposizione chiedendoci: anyone want to hit this one more time?

Un altro post si intitola “how deep it can go?” e lo vede mordere un portafoglio di pelle.

Dopo 48 ore di persone che pregavano su Twitter di farsi inviare in DMs i contenuti esclusivi del wrestler, la realtà dei fatti è chiara: Cena è su Only Fans solo per promuovere il film. Uno scherzetto! Per ridere tra maschietti, con il collega Randy Orton che gli propone pure di collaborare.

Se volete celebrità seriamente devote alla piattaforma potete rivolgervi all’ex attore di Modern Family, David Pevsner, l’icona di Euphoria, Chloe Cerry, o l’ex star di Disney Channel, Franek Walker.

Per continuare a fantasticare su John Cena potete guardarvi Un Disastro di Ragazza (Trainwreck), film con Amy Schumer dove passa 3/4 delle scene senza vestiti. O tornare agli adesivi.

