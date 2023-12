Domenico Cuomo, da “Mare Fuori” a “Un professore”: è lui la nuova star della GenZ

3 min. di lettura

Ancora poco avvezzo al mondo dei media, lo ha dimostrato in occasione della sua ospitata al Vanity Fair Stories dove spesso ha rischiato di pronunciare qualche parola di troppo, il giovanissimo Domenico Cuomo è una vera e propria eccellenza della Generazione Z che da qui ai prossimi anni – ne siamo certi – saprà regalarci forti emozioni e grandi sorprese.

Noto al grande pubblico per lo più per la sua partecipazione a “Mare Fuori”, dove interpreta il personaggio di Cardiotrap, Domenico è ora approdato nel cast ufficiale della seconda stagione della serie tv Rai, co-prodotta da Banijay Studios Itala, “Un professore“.

Qui veste i panni di Mimmo, giovane detenuto dell’Istituto Penale Minorile di Nisida (Napoli) ed ex studente di Dante, che grazie all’intermediazione del professor Balestra (interpretato brillantemente da Alessandro Gassmann) è riuscito a farsi concedere la semi-libertà e a raggiungere Roma per lavorare come aiutante nella nota scuola in cui si svolge tutta la storia.

Cuomo aveva già fatto qualche comparsata nella precedente stagione ma i fan non pensavano che il suo personaggio potesse assumere un ruolo così predominante nella serie tv Rai, dando vita di fatto ad una nuova linea narrativa che secondo molti potrebbe culminare in una vera e propria relazione tra il suo personaggio e quello interpretato da Nicolas Maupas, Simone Balestra.

Insomma, uno sviluppo interessante anche perché per la prima volta Cuomo potrebbe dover interpretare il ruolo di un personaggio omosessuale e dunque ritrovarsi a portare in scena una relazione con un altro uomo. Nulla di troppo difficile per un attore ma sicuramente non scontato in un contesto come quello italiano nel quale il mondo lgbtq+ fatica ancora ad entrare a pieno nelle produzioni televisive.

Domenico Cuomo: i suoi personaggi

Oltre alla sua esperienza in “Mare Fuori” e “Un professore“, il giovanissimo Domenico Cuomo può contare su una serie di partecipazioni importanti: tra le più apprezzate ci sono sicuramente quella del 2017 in “Gomorra” che di fatto ha segnato il suo debutto sul set, quella del 2018 ne “L’Amica Geniale” e da ultimo quella del 2023 nel film diretto da Brando De Sica, “Mimì – Il principe delle tenebre” – guarda il trailer, dove interpreta il ruolo del protagonista.

Come avrete avuto modo di notare, tra tutti i suoi ruoli c’è sicuramente una linea di congiunzione: il male.

Spesso, infatti, Domenico Cuomo veste i panni di ragazzi dal trascorso difficile, per via della riscoperta di sé o del luogo da cui provengono, o entrambi, che li porta ad imboccare strade sbagliate e dunque a dover pagare per le proprie malefatte finendo in carcere.

Insomma, personaggi complessi che sicuramente appassionano il pubblico ma che di certo rendono dura la vita ad un giovane attore come lui che deve interfacciarsi con gesta, battute ed espressioni lontane dal proprio vissuto.

In “Mare Fuori“, ad esempio, interpreta il ruolo di Gianni – noto anche come Cardiotrap, pseudonimo da lui stesso scelto per la carriera di cantante che sogna di poter intraprendere -, un giovane finito in carcere dopo una rapina ai danni di un’anziana donna, morta per un malore dopo aver sorpreso lui e i suoi complici nella propria casa; tuttavia egli non è affatto affascinato dal mondo della criminalità, in cui è finito, suo malgrado, nel tentativo di cercare una vita più serena per lui e la madre.

Anche in “Un professore” interpreta il ruolo di un giovane detenuto dell’Istituto Penale Minorile di Nisida di Napoli [Domenico “Mimmo” Bruni], molto affezionato al suo ex professore Dante Balestra, in continua lotta tra il bene e il male.

Insomma, personaggi difficili che però gli stanno permettendo di conquistare il cuore del pubblico di Rai 1 che puntata dopo puntata, serie tv dopo serie tv, sta imparando ad apprezzarlo e lo ritiene una vera e propria star della Generazione Z.

Non ci resta dunque che continuare a seguirlo per scoprire quali saranno i prossimi ruoli che interpreterà.