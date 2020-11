“Mi sento sessualmente respinta e umiliata dal mio ragazzo, che fare?”, risponde Immanuel Casto

“Con il mio ragazzo c’è una grande sintonia emotiva e romantica, ma purtroppo non c’è intesa sessuale. Ho come l’impressione che lui non mi desideri e non mi trovi attraente.”

Questa la storia di Katerina, che ha scritto ad Immanuel Casto per avere un consiglio sul da farsi, dinanzi ad una situazione di coppia almeno sessualmente parlando apparentemente naufragata. Un’assenza di desiderio sessuale e di attrazione fisica, il cui mantenimento in un rapporto monogamo si può quasi definire una sfida.

In questa undicesima puntata della sua Posta il Casto Divo si rifà anche ad esperienze personali, a storie finite causa crollo attrattivo, che Immanuel paragona a un lutto o a una brutta malattia che probabilmente andrebbe semplicemente elaborato ed accettato. “Affrontare il problema perché non esiste relazione al mondo di cui valga la pena sentirsi umiliati“, consiglia Immanuel, sempre qui in attesa delle vostre lettere del cuore.