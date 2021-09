Mix Festival 2021, il consiglio streaming del giorno è Unapologetic

< 1 minuto di lettura

Disponibile in streaming sulla piattaforma Nexo+ da venerdì 17/09 alle 14:00 fino a lunedì 20/09 alle 14:00 (con prova gratuita dalla durata di 7 giorni), Unapologetic di Ashley O’Shay arriva al Mix Festival 2021 di Milano in anteprima nazionale. Dopo avervi consigliato la visione in streaming di Poppy Field nella giornata di ieri, oggi rilanciamo con questo acclamato doc a stelle e strisce.

Incontriamo Janaé (24 anni) e Bella (22 anni), due attiviste del movimento Black Lives Matter a Chicago con una chiara impronta transfemminista oltre che antirazzista. Le seguiamo mentre lavorano nel movimento BLM, attraverso l’attivismo, la formazione accademica e il rap, per chiedere giustizia per l’uccisione da parte della polizia di Chicago dei giovanissimi Rekia Boyd e Laquan McDonald. Attraverso la loro lente, Unapologetic fornisce uno sguardo all’interno del lavoro del movimento in corso che ha trasformato la città, dall’omicidio di Rekia Boyd da parte della polizia all’elezione del sindaco Lori Lightfoot.

Il Mix Festival andrà in scena fino a domenica. Qui l’intero programma giornaliero, con film, eventi e ospiti.

Con #PRIDEYEAR SOSTIENI CASA ARCOBALENO insieme a PULSEE LUCE E GAS e FESTIVAL MIX. Per ogni attivazione luce e/o gas fino a 100€ di sconto in bolletta. Inoltre Pulsee devolverà fino a 20€ a Casa Arcobaleno Milano di Spazio Aperto Servizi, per sostenere l'accoglienza delle persone LGBTQ+. Scopri di più.