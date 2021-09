Mix Festival 2021, l’ultimo consiglio streaming del giorno è The Pink Revolution

2 minuti di lettura

Disponibile in streaming sulla piattaforma Nexo+ da venerdì 17/09 alle 14:00 fino a lunedì 20/09 alle 14:00 (con prova gratuita dalla durata di 7 giorni), The Pink Revolution di Jawad Rhalib è un documentario belga che chiude la nostra sequenza di segnalazioni cinefile firmate Mix Festival Milano 2021 da ammirare anche on line. In precedenza vi avevamo consigliato Poppy Field, Unapologetic e Genderation, ancora disponibili per la visione on demand fino a lunedì.

Hocine, nato ragazzo, è cresciuto in una famiglia conservatrice algerina: oggi si chiama Yasmine. Adil e Albéric sono nati in paesi dove l’omosessualità viene punita col carcere, il linciaggio, la persecuzione e la morte: sono fuggiti in Belgio e in Francia per cercare asilo. Il padre spagnolo di Thomas lo sognava sposato in chiesa. Ariane, giovane femminista, rifiuta la sottomissione ai diktat degli uomini. Condividono tutti la stessa ambizione: non essere più invisibili. Insieme tentano di superare le loro paure e conquistare quei luoghi in cui non si sono mai sentiti accettati. Questo il commento del regista Jawad Rhalib.

Lontano da una scrittura semplicistica o moralizzante ho semplicemente voluto costruire, attorno alla vita dei miei personaggi, storie che siano umanamente ricche di insegnamento. Il mio obiettivo è offrire una visione profondamente attuale della nostra società, senza cadere in cliché o stereotipi politico-religiosi. The Pink Revolution è una favola universale sui rapporti umani; è una ricerca fondamentale sulla lotta dei più deboli che rifiutano di sottomettersi.

