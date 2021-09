Mix Festival 2021, il consiglio streaming del giorno è Genderation

2 minuti di lettura

Disponibile in streaming sulla piattaforma Nexo+ da venerdì 17/09 alle 14:00 fino a lunedì 20/09 alle 14:00 (con prova gratuita dalla durata di 7 giorni), Genderation di Monika Treut è un documentario tedesco che arriva al Mix Festival 2021 di Milano dopo aver ricevuto grandi consensi all’ultimo festival di Berlino. È il terzo titolo del Mix 2021 che vi consigliamo, dopo Poppy Field e Unapologetic.

Gendernauts di Monika Treut è stato uno dei primi film a ritrarre il movimento transgender a San Francisco. Vent’anni dopo, Treut cerca i pionieri di allora. Cosa è cambiato? Come si sono evolute le vite dei protagonisti? San Francisco era una volta, come dice Annie Sprinkle, il “clitoride degli Stati Uniti”, ma oggi l’industria tecnologica ha una solida presa sulla città. La gentrificazione aggressiva ha allontanato e disperso la comunità genderqueer di un tempo. Durante l’amministrazione Trump, i diritti delle persone transgender sono sotto attacco, dalle norme antidiscriminazione in fatto di assistenza sanitaria alla llibertà di scelta nell’uso dei servizi igienici pubblici.

Alternando immagini tranquille e discrete con flashback di Gendernauts, il film delinea come i gendernauti sono cresciuti nelle loro identità nel corso degli anni, hanno sviluppato le loro carriere e creato famiglie, e racconta l’impatto che anche oggi la loro energia continua ad avere. Il loro attivismo è cambiato nel tempo, ma le lotte continuano. Sono cambiate le prospettive – come la relazione tra umanità e natura nell’epoca dell’Antropocene – e si sono aggiunte nuove questioni, legate all’avanzare dell’età.