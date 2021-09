Mix Festival 2021, il consiglio streaming del giorno è Poppy Field

1 minuto di lettura

Ha inizio oggi il Mix Festival 2021 di Milano, con la cerimonia di apertura presentata dal comico Paolo Camilli, il premio MORE LOVE assegnato alla senatrice Liliana Segre, la presentazione di La Discoteca e l’anteprima italiana del film brasiliano Valentina. Quattro giorni di Festival da ammirare anche in streaming, nel caso in cui non siate a Milano, grazie alla piattaforma di contenuti on demand Nexo +. Ogni giorno, per 4 giorni, vi consiglieremo un film tra quelli in programma al Mix Festival da scoprire on line.

Disponibile in streaming sulla piattaforma Nexo+ da venerdì 17/09 alle 14:00 fino a lunedì 20/09 alle 14:00 (con prova gratuita dalla durata di 7 giorni), Poppy Field di Eugen Jebeleanu ruota attorno a Cristi, un giovane gendarme di Bucarest che cerca di mantenere segreta la sua omosessualità, poiché verrebbe stigmatizzata tra i ranghi militari in cui il machismo è condizione imperante. Cristi ha inoltre una relazione con Hadi, che vive altrove.

Lo stesso giorno in cui i due si rivedono, Cristi viene chiamato per un intervento in un cinema: un gruppo composto da persone ultranazionaliste, nonché omofobe, ha sabotato la proiezione di un film a tema LGBTQ. Uno dei manifestanti lo riconosce, minacciandolo di rivelare a tutti il segreto della sua omosessualità. Il giovane gendarme vede così vacillare l’equilibrio tra le due parti opposte della sua identità.

Protagonisti del film Conrad Mericoffer, Alexandru Potocean, Radouan Leflahi e Cendana Trifan.

