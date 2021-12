5 minuti di lettura

Quando c’è da commentare l’operato dei cantanti nostrani – e in questo caso stabilire quali siano i migliori album italiani del 2021 – vince sempre un po’ spontaneo il paragone con i colleghi oltreoceano, in termini di numeri, spettacolarità delle esibizioni e cifre stilistiche. Ma chi l’ha detto che gli americani sono sempre un passo avanti agli altri? In questo 2021 povero di pubblicazioni #lifechanging è accaduto esattamente il contrario: gli italiani hanno fatto meglio delle pop stars made in USA. E vogliamo dimostrarvelo raccontandovi dieci dischi che abbiamo amato.

I 10 migliori album italiani del 2021 che abbiamo amato

© Riproduzione Riservata