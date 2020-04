Coronavirus, gli infermieri di Pisa ballano Redefinition, storica sigla del Mamamia – video

Un ritorno al passato nel pieno dell’emergenza Coronavirus, per provare a staccare la spina, anche per pochi minuti, dal dramma che da settimana li vede in prima linea contro il Covid-19. Gli infermieri del Reparto Malattie Infettive di Cisanello, a Pisa, hanno voluto augurare buona Pasqua sulle note di “Redefinition“, storica sigla del Mamamia di Torre del Lago.

Redefinition è in realtà un pezzo del 2009 degli Infernal, duo danese, che un anno dopo spopolò nella comunità LGBT d’Italia grazie proprio alla mitologica sigla del Mamamia, danzata dall’allora madrina della serata Regina Miami.

La coreografia, passati 10 anni, è ancora conosciutissima e ballatissima, con gli infermieri di Cisanello che hanno così voluto celebrarla, a 10 anni esatti da quell’estate che vide Torre del Lago esplodere, letteralmente.