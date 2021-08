Pier Paolo Catacchio eletto “Gay più bello d’Italia 2021” – la gallery social

< 1 minuto di lettura

29enne di Torino, Pier Paolo Catacchio è stato eletto “Gay più bello d’Italia” nel weekend, a Torre del Lago. Pier Paolo ha voluto dedicare lo scettro appena conquistato all’amatissimo marito, Fernando Augusto Francisco.

“Uno di quei momenti che ti porti dietro per sempre!“, ha scritto Catacchio sui social. “Grazie a chi mi ha eletto, a chi ha ospitato l’evento, a chi lo ha presentato e agli sponsor per i meravigliosi premi! Il grazie più grande però va a mio marito senza il quale non sarei la persona che sono oggi“.

Nella finalissima di sabato sera, andata in scena in spiaggia al MamaBeach, Pier Paolo ha sfilato con 3 look ad hoc: in costume, di sera e di giorno. “Impacciato ed emozionato come pochi essendo la prima volta su una passerella per me“, ha confessato il 29enne, che succede al 41enne Antonio Veneziani, un anno fa finito nella bufera.

Dopo aver partecipato a Bake Off Italia e fatto coming out dalla moglie con la quale ha avuto una figlia, Veneziani aveva annunciato un tour scopereccio in giro per l’Italia post-lockdown. Ferdinando Tripodi, gay di destra contro il ddl Zan, l’aveva poi etichettato come uno più a destra di lui.