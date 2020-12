Come uscire dall’incubo delle relazioni tossiche? Risponde Immanuel Casto – video

“Ho avuto una relazione tossica, che mi ha segnata. Adesso sto frequentando un ragazzo e, nonostante ci sia intesa, ho molta paura che anche lui possa utilizzarmi, come il mio ex. Ci tengo molto a lui e so che non sarebbe capace di una cosa del genere, ma le mie paure si presentano lo stesso, lasciandomi in una sorta di limbo”.

È Gaia quest’oggi a chiedere aiuto ad Immanuel Casto, qui alla ventesima ‘puntata’ di stagione della sua ormai seguitissima posta, con Nina Moric e RuPaul special guest star di una risposta come al suo solito puntuale. Vedere per credere con il video in testa al post.