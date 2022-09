Londra piange la Regina ma sauna gay non chiude: “Niente porno, trasmetteremo il funerale di Elisabetta II”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Londra è oggi paralizzata, con i funerali di Elisabetta II che verranno visti da circa 4 miliardi di persone in tutto il mondo. Attorno a Westminster tutto sarà chiuso. Supermercati, ristoranti, banche. Ma non la più grande e celebre sauna gay di Londra!

Per evitare di perdere il titolo di “unico locale gay nel Regno Unito che non chiude mai”, Pleasuredrome ha annunciato che rimarrà aperto anche oggi, come tributo a Sua Maestà. All’interno della sauna gay non ci sarà musica nè verrranno proiettati film porno, come solitamente accade, bensì il funerale della regina in streaming.

“Lo staff e la direzione di Pleasuredrome Spa si uniscono nell’esprimere il loro senso di profonda tristezza e perdita per la morte di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II”, ha scritto la direzione sul sito di Pleasuredrome. “Secondo le indicazioni e i consigli del governo, Pleasuredrome Spa rimarrà aperta lunedì 29 settembre. In segno di rispetto verso sua defunta Maestà la Regina Elisabetta II, non verrà riprodotta musica all’interno della spa e non verranno proiettati film. “Il cinema e lo schermo principale mostreranno eventi dal vivo relativi al funerale di Sua Defunta Maestà per tutto il giorno. Gli ospiti della sede sono invitati a unirsi a noi in un brindisi a Sua Maestà il Re Carlo III. Le bevande, sia alcoliche che analcoliche, compreso lo champagne, saranno fornite a spese della direzione di Pleasuredrome Spa per il fedele brindisi”.

L’annuncio è presto diventato virale sui social, con diversi utenti che hanno ironizzato sull’inusuale scelta presa da Pleasuredrome. Una sorta di “orgia funebre silenziosa”, per salutare tutti insieme la regina tra le regine, incanalando il lutto tra una vasca, un massaggio e un bagno turco.

© Riproduzione Riservata