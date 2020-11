“Utenti discreti su Grindr”, risponde Immanuel nella posta di Casto

“Credi che il numero di profili vuoti su Grindr sia un indicatore di quanta strada l’emancipazione omosessuale italiana debba ancora fare?”.

Questo il quesito posto da Matteo al sommo Immanuel Casto, protagonista della nostra posta della settimana. Una nona puntata che guarda ai ‘riservati’ delle app di dating, tra coming out ancora temuti e quella paura che spesso serpeggia tra gli utenti non dichiarati.

In 5 minuti Immanuel replica al lettore Matteo, chiedendosi come mai tante persone siano restie a metterci la faccia, persino su un app di incontri. Perché non inviare la propria foto almeno in privato? La parola al Casto Divo.

E se avete ulteriori quesiti da porre, compilate pure il form a fine post.