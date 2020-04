I più celebri pinguini gay al mondo arrivano in live streaming su Facebook

Sphen e Magic, coppia di pinguini gay al Sea Life Sydney Aquarium, da due anni circa crescono come loro figlio il pulcino ‘Sphengic’, nato nel 2018 e abbandonato dalla sua mamma pinguina. Per questo motivo la coppia, nel 2018, se ne prese carico. Sphen regalò a Magic una ‘pietra speciale’ a forma di cuore, vero e proprio segno di impegno per i pinguini, con i due che inizarono a costruire un nido di ciottoli. Dopo aver fornito ad entrambi un uovi finto, i guardiani dello zoo diedero loro un vero uovo, che ha poi visto la nascita di Sphengic, fusione dei nomi dei due papà.

Diventati delle vere e proprie star globali, con tanto di menzione speciale nella seconda stagione di Atypical, serie Netflix, Sphen e Magic saranno ora protagonisti di un live streaming su Facebook, domani pomeriggio alle ore 09:00 del mattino australiane, direttamente dal Sea Life Sydney Aquarium.

L’evento si terrà in occasione della Giornata mondiale del pinguino. “Siamo costantemente inondati di domande sulla famiglia Sphengic, quindi siamo molto entusiasti di portare i suoi fan da tutto il mondo dietro le quinte della nostra mostra ispirata all’Isola Macquarie!”, ha detto Tish Hannan, Supervisore del dipartimento dei pinguini. “Unitevi alla nostra intera colonia di pinguini per alcune attività di arricchimento mattutino, prima di cedere al Q&A insieme al nostro team, che è pronto a rispondere a tutte le vostre domande sugli Sphengic.”