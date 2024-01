Quell’uovo ai due cigni gay dello zoo di Melbourne

2 min. di lettura

Si sono innamorati in primavera, allo zoo di Melbourne in Australia: oggi questi due meravigliosi esemplari di cigno nero formano un’adorabile coppia gay, e sono pronti a diventare genitori grazie all’idea ingegnosa di un volontario.

Ai Billy ed Elliot – salvati dall’attacco di un cane e impossibilitati a tornare nel loro ambiente naturale – verranno date delle uova stampate in 3D, da covare nel nido d’amore che i due hanno costruito insieme, dopo un corteggiamento serrato durante la stagione dell’accoppiamento.

“È molto frequente per i cigni selvatici intraprendere relazioni omosessuali” – spiega Ben Oliver, guida safari di Zoos Victoria, in un video postato sulla pagina Facebook dello zoo di Melbourne. “Quindi abbiamo studiato un’idea per permettere a Billy ed Elliot di sfogare il loro istinto riproduttivo. La covata non implica necessariamente la creazione di nuovi esemplari, è un comportamento innato di questi meravigliosi uccelli”.

Il team di zoologi ha già posizionato le uova nel nido creato dalla coppia, e i due cigni hanno mostrato interesse, sebbene non abbiano ancora iniziato la cova. Un nuovo tentativo è previsto per la prossima stagione degli amori.

Davvero esistono animali gay?

L’incidenza di comportamenti omosessuali in natura è un argomento ben studiato dalla comunità scientifica. Il caso di Billy ed Elliot è infatti solo un esempio tra i tanti presenti nel regno animale: questo fenomeno non è raro come si potrebbe pensare.

In natura, sono stati osservati comportamenti omosessuali in oltre 1.500 specie animali tra uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e persino insetti, dai semplici atti sessuali ai legami duraturi, intrapresi ad esempio dalla coppia di pinguini gay formata da Sphen e Magic.

La presenza di relazioni omosessuali nel regno animale sfida le concezioni tradizionali di comportamento sessuale e riproduttivo. Gli studi sui primati suggeriscono che questi comportamenti possono avere diverse funzioni, dal rafforzamento dei legami sociali, alla riduzione della tensione tra individui, fino alla collaborazione nella cura dei piccoli.

In alcuni casi, come quello dei cigni neri, le coppie dello stesso sesso possono arrivare a crescere prole, adottando uova abbandonate o, come nel caso di Billy ed Elliot, uova artificiali.

In contrasto con l’opinione comune che vede il comportamento sessuale esclusivamente come un mezzo per la riproduzione, gli esempi di omosessualità animale mostrano come il sesso e l’affetto possano avere funzioni decisamente più complesse e variate.

