Gesù gay, Bolsonaro convoca Netflix in Parlamento: la repliche degli autori alle polemiche

Il Brasile ha dichiarato guerra alla commedia “La prima tentazione di Cristo“, che vede Gesù gay, adottato, che presenta il proprio ragazzo alla famiglia. Le critiche si sono subito sollevate, in Brasile come anche in Italia. Ma è il Paese di Jair Bolsonaro ad averla presa molto seriamente, fino a richiamare i rappresentanti di Netflix, per un incontro alla Camera dei Deputati brasiliana. E’ stato il deputato Julio Cesar, titolare della Commissione di scienza, tecnologia e comunicazioni, a inviare l’invito.

Tutto il Brasile (o gran parte) sembra sostenere la decisione di eliminare da Netflix il film. Sono già 1,7 milioni di persone che hanno firmato la petizione, mentre nel Paese Netflix rischia una multa e un anno di carcere per il reato di villipendio. Anche Toni Brandi e Jacopo Coghe, rispettivamente presidente e vice di ProVita & Famiglia, se la prende con la piattaforma e la pellicola del gruppo “Porta dos Fundos“:

Discriminatorio e blasfemo. Questa volta Netflix, la nota piattaforma di streaming video, ha superato il limite della decenza. In Brasile ha lanciato il film blasfemo “A primeira tentação de Cristo” dove Gesù viene raffigurato in versione omosessuale, con un fidanzato, e dove non ha nessuna intenzione di dedicarsi alla sua missione di diffondere la Parola di Dio.

Sono già un centinaio di migliaia di persone ad aver disdetto l’abbonamento alla piattaforma streaming.

La risposta del gruppo a chi critica un Gesù gay

Gli unici a essere critici dovrebbe essere la comunità LGBT, perché l’omosessuale è visto come il male, seppur in formato comico. Questo è quello che pensa Fábio Porchat, uno dei componenti del gruppo “Porta dos Fundos” e che interpreta Orlando (il fidanzato di Gesù).