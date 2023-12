Terra e Paixão, storico bacio gay nella prima serata brasiliana e minacce di morte per i due attori – VIDEO

2 min. di lettura

Terra e Paixão è una telenovela brasiliana creata da Walcyr Carrasco che dallo scorso 8 maggio appassiona i telespettatori di TV Globo grazie alla storia d’amore tra Ramiro, un cowboy represso e “bruto” interpretato dall’attore Amaury Lorenzo, e Kelvin (interpretato da Diego Martins), ragazzo queer che si sentre ingabbiato tra le campagne del Brasile. Raramente le soap sudamericane che vanno in onda in prime time esplicitano relazioni tra persone dello stesso sesso in Brasile.

Con Terra e Paixão è accaduto però qualcosa di inatteso, perché i telespettatori si sono letteralmente innamorati di Ramiro e Kelvin, con i due attori che li interpretano che hanno trovato la forza di fare coming out pubblicamente. Lunedì 11 dicembre sono stati diffusi i risultati del sondaggio “Best of the Year Awards” di Globo, che hanno visto Lorenzo vincere il premio come attore emergente dell’anno. 24 ore dopo, ovvero martedì 12 dicembre, Tv Globo ha mandato in onda la prima storica scena del bacio tra Ramiro e Kelvin. E i risultati sono stati clamorosi, con ascolti record e social impazziti, migliaia di condivisioni, meme, video, gif.

Ma non solo, purtroppo. Lorenzo ha infatti denunciato sui social le minacce di morte e gli insulti ricevuti dopo il premio vinto e la messa in onda dell’episodio tanto agognato.

“Ho ricevuto minacce di morte nel corso della notte, oltre ad offese su chi sono e sul mio lavoro. Tutto è nelle mani della Giustizia. Tutto questo… grazie ad un premio. Ieri sera, stamattina e questo pomeriggio sono stati momenti difficili. Infernali. Ecco perché sono stato assente dai social media. Tuttavia, come artista, emano amore. E anche le persone che mi seguono emanano amore. Non la morte. Ma per l’Amaury bambino, che a nove anni veniva colpito alla schiena perché frequentava lezioni di danza classica… Per l’Amaury artista, che ha dovuto scegliere tra l’avere cibo o l’avere una casa, o nessuno dei due… Per Amaury l’uomo nero, che continua a essere reso invisibile… Per Amaury l’uomo LGBTQ+, che ha visto la morte in faccia per il semplice fatto di essere quello che è… Per tutto questo, per Amaury, una minaccia non ha più così tanta forza. Dopo 25 anni di lavoro sono ancora oggi illuminato da quegli esseri umani che mi salvano la vita ogni singolo giorno. Vi amo tutti. E sono tornato qui grazie a tutti voi. Ciò che stiamo costruendo è pieno di amore e non posso smettere di tenervi per mano. Stasera faremo la STORIA in televisione in prima serata“, ha concluso Lorenzo. “Concentriamoci sull’amore e sull’accoglienza di questa scena che tutti stavamo aspettando. Questo è ciò che conta. L’amore. Nient’altro conta oltre all’amore. Diego [Martins] e io lottiamo per questa [scena] da mesi, senza sosta. Quindi è il momento di concentrarsi sull’amore”.

