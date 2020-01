Il fetish immortalato nelle immagine del fotografo Eric Lanuit

Eric Lanuit è un fotografo conosciuto per le sue opere riguardanti in particolar modo il corpo maschile. Parigi, Lione, e Los Angeles ospitano molto spesso le sue opere nelle mostre, e le stesse compaiono anche in molte riviste dedicate al mondo della fotografia, e non solo. Appassionato del mondo leather (e fetish), ha subito accettato la proposta di Fetish Lyon (un’associazione dedicata appunto al mondo fetish di Lione), la quale voleva immortalare alcuni momenti dei suoi eventi, con dei ritratti ai partecipanti.

Il risultato, è una finestra su questo tema, che non riguarda solo il sesso. Quando si parla di fetish, infatti, si pensa subito al lato sessuale. In realtà c’è ben altro dietro. L’associazione comprende i feticisti di ogni tipo, che possono venire a contatto con altre fetish e culture in un ambiente dove il sesso non viene contemplato.

Fetish e arte: il binomio raccontato da Eric Lanuit

Data la passione del fotografo gay per questo mondo, Eric Lanuit è apparso subito come la persona più indicata per questo lavoro.

Quando ero più giovane, sono sempre stato vicino alla comunità fetish. Così ho immediatamente detto un grande sì al presidente del Fetish Lyon e ho deciso di fare questo servizio fotografico come una sessione di ritratti.

Appunto, le foto sono dei ritratti di chi frequenta il Fetish Lyon, con vestiti in pelle, con i volti mezzi coperti, puppy o riconducibili al mondo BDSM.

Per conoscere tutte le opere e i progetti del fotografo francese, visitate la sua pagina Instagram: Eric Lanuit Photographer. Tutte le informazioni e le collezioni sono disponibili sul sito ufficiale: Eric Lanuit.fr

Fonte: Advocate