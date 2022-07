Slava Mogutin, l’artista queer esiliato dalla Russia – intervista + gallery

5 min. di lettura

Slava Mogutin è un artista e autore multimediale russo-americano residente a New York ed esiliato dalla Russia per la sua scrittura queer e per il suo attivismo per i diritti LGBTQ+.

Scrittore e fotografo autodidatta, è diventato il primo russo a ottenere asilo politico negli Stati Uniti per motivi di persecuzione omofobica. Ispirato dalla sua esperienza biculturale di dissidente e rifugiato, il lavoro di Mogutin sviscera l’identità di genere raccontandoci una carnalità diretta, senza costrutti, provocatoria nella sua essenzialità. Da essa emergono orgoglio e vergogna, devozione e disaffezione, amore e odio.

Slava Mogutin è autore di sette libri di scritti in russo, oltre a tre monografie di fotografia e due raccolte illustrate di poesie pubblicate negli Stati Uniti; le sue opere sono attualmente in mostra in AllTogether, una doppia mostra curata da Tom of Finland Foundation (qui l’intervista a Durk Dehner) e presentata da Diesel (qui la mostra), allo Studio Cannaregio di Venezia e al The Community Center di Parigi.

La sua serie STOCK BOYZ sarà in mostra all’Eisenherz Berlin fino al 31 luglio. La sua fotografia e i suoi video in WHO AM I? I AM, a cura della Galerie Kernweine, alla Staatsgalerie a Stoccarda, fino all’11 settembre, e all’UNZUCHT nell’ambito del festival Instinct Berlin, dall’8 al 18 settembre.

Hai una foto/lavoro a cui sei particolarmente affezionato?

Ho due progetti in corso, Polaroid Rage e Analog Human Studies, che documentano le comunità queer a New York, Los Angeles e Berlino, le mie città preferite dove trascorro la maggior parte del mio tempo. Lavoro su entrambe le serie da oltre 5 anni, con centinaia di ritratti e nudi girati su pellicola. Entrambi i progetti sono intrecciati e ugualmente importanti per me, e ogni immagine è sia un documento, sia un’intima rappresentazione del periodo.

Potresti rivelarci la tua fantasia erotica segreta?

… una volta rivelato, non è più un segreto, giusto? Ma onestamente, tutte le mie fantasie erotiche sono già nel mio lavoro. Per me è molto più eccitante fotografare qualcuno che scoparlo. Ed è molto più eccitante condividere le mie fantasie che tenerle segrete.

Cosa ne pensi della censura di Instagram su alcuni post considerati pornografia?

Ho combattuto contro la censura per tutta la vita, prima in Russia e ora negli Stati Uniti.

Il mio lavoro è stato regolarmente censurato su più piattaforme, da Blogspot e Tumblr a YouTube, Facebook e Instagram. La censura aziendale prende di mira l’arte queer e la documentazione onesta e non filtrata della sessualità queer al fine di presentare una versione molto diversa – omogenea, sterile e “a misura di consumatore” – dell’esperienza queer. Il porno non ha nulla a che fare con questo, si tratta di controllo mentale e marketing. Di conseguenza, c’è un’intera generazione di persone le cui menti e creatività sono state modellate dalle “linee guida della comunità” aziendali progettate per sorvegliare la nostra comunità.

Quale personaggio famoso ti piacerebbe fotografare?

Sinceramente non mi interessano le persone famose. Mi interessano le persone di talento e creative e ho avuto la fortuna di incontrare e lavorare con così tante di loro. Allen Ginsberg, Quentin Crisp, Dennis Cooper, Genesis P-Orridge, Lydia Lunch, Richard Kern, Bruce LaBruce, Kembra Pfahler, Ron Athey, Cassils, Andres Serrano, Chuck Close, George Condo, Kehinde Wiley, Elizabeth Peyton, Marina Abramović, Gilbert & George e Pierre et Gilles: questi sono solo alcuni degli artisti e scrittori incredibili e stimolanti che ho fotografato, intervistato o con i quali ho collaborato da quando sono stato esiliato dalla Russia. La collaborazione è un elemento chiave della mia arte e ho imparato sempre qualcosa da ciascuno dei talenti con cui ho lavorato.

Che rapporto hai con il mondo fetish?

Ho documentato la comunità fetish dai miei primi scatti professionali per riviste come Bound & Gagged, Honcho, Inches, Playgirl e Playguy. Il mio primo libro fotografico Lost Boys era in parte basato sulle riprese di quegli scatti, con scene di bondage, sport acquatici, scarpe da ginnastica e feticismo del piede e giochi di ruolo BDSM. All’inizio, ho abbracciato la comunità fetish e la comunità fetish ha abbracciato me.

Hai un progetto futuro da condividere con noi?

Attualmente sto lavorando a un libro X-rated in collaborazione con VTMNTS (ve ne abbiamo parlato qui) e ad alcuni spettacoli con il mio lavoro di fotografia e video. In lavorazione c’è anche il mio primo libro di disegni, I HEART REVOLT.

Con quale designer italiano ti piacerebbe lavorare?

Non sono una persona alla moda, quindi non ho familiarità con molti designer. Di recente ho avuto l’opportunità di lavorare su una commissione video per Marni. Mi piace molto il loro marchio, penso che quello che stanno facendo trascenda le convenzioni della moda. Puoi mandare un messaggio ai lettori italiani di Gay.it?

Amo l’Italia e spero di tornare presto con una mostra sul mio lavoro!

https://www.instagram.com/slavamogutin

https://slavamogutin.com

books and editions >

