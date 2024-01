Saltburn, arriva la candela con l’odore di Jacob Elordi ed è un fetish puntuale

3 min. di lettura

Saltburn è il film che ha rovinato (o salvato) le feste natalizie: odiato a morte, reso un meme, perfetto per sconvolgere i familiari dopo il pranzo di Natale o anche solo riportare Sophie Ellis Brextor in classifica. In un editoriale del nostro Federico Colombo, l’abbiamo definito un ritratto “sull’ossessione di classe e sul tema della queerness, ma soprattutto il resoconto bruciante di una mancanza” (leggi qui). Nella nostra recensione, quando l’avevamo visto in anteprima, Federico Boni aveva scritto di un “impenitente, selvaggio, gustoso e imperfetto film che guarda al genere gotico confermando tutte le qualità della sua sceneggiatrice e regista. Emerald Fennell” (qui la recensione).

Insomma, vedeteci quello che volete: una torbida rappresentazione dell’aristocrazia inglese, un racconto gotico che omaggia il cinema degli anni Duemila, o una lettera d’amore al ragazzo del momento: Jacob Elordi.

Indipendentemente da quanto vi sia piaciuto o meno, il film di Emerald Fennel ha alimentato la Elordi-mania, e come Felix (Barry Keoghan, che sicuramente avrete visto ballare nudo sulle note di Murder On The Dancefloor) c’è chi sarebbe disposto per lui: anche leccare la vasca dove si è appena masturbato. “Boy dinner” come ha scritto la pagina ufficiale di Prime Video su Twitter.

Scusate, non è spoiler: la scena è praticamente dappertutto. Tra chi è rimasto scioccato, chi indignato, e chi completamente indifferente. Oliver, ossessionato da Felix, lecca acqua e sperma scolati nella vasca da bagno nella quale l’oggetto del suo desiderio si è appena prodigato in un solitario e godurioso atto di onanismo.

Lo stesso Elordi si è dichiarato estremamente fiero della famigerata scena. Per lui le critiche sono solo effetto collaterale del nostro bigottismo: “Penso che le persone siano molto più conservatrici di quanto piace loro pensare di essere” ha dichiarato a Repubblica “Le persone hanno ancora paura del sesso. E questo vale in tutto il mondo”.

Per chi non ci dorme la notte, ecco un festish quanto mai puntuale. È in vendita su Etsy, Jacob Elordi’s Bathwater, candela che alla modica cifra di $27.91 (su Amazon $36) inebria la stanza con lo stesso aroma della vasca di Jacob Elordi, presumiamo dunque con profumo e sapore di sperma, acqua e bagno schiuma (ne avevamo scritto qui). E no, il film non rilascia informazioni sui profumi utilizzati da Felix per lavarsi e masturbarsi. E però, chi ha prodotto la candela ha immaginato tre fragranze: vaniglia, comfort spice, e brezza marina. Nella descrizione del prodotto: “Non c’è nulla come l’odore di una buona candela, in particolare quando quell’odore è ispirato a Jacob Elordi e come immaginiamo odori Sua Altezza”.

A produrla è Side Hustle Vibes (che ha prodotto anche Drake’s bathwater, Harry Style’s bathwater e Eau De Timothé).

Accorrete!

Leggi anche: Tutto ciò che mai avremo: Saltburn, la queerness e l’ossessione di classe

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.