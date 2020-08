Isole spagnole: dove la natura incontra la storia e il divertimento

totalmente sicure sotto il profilo del rischio COVID 19: il Governo Ma soprattutto: il Governo Spagnolo ha già provveduto a tutte le misure di sicurezza per i viaggiatori che decideranno di passare qui le loro vacanze estive e autunnali. Anzi, la fisiologica diminuzione dei flussi turistici le rende forse ancora più godibili che negli anni scorsi.

Pertanto, seguendo le ovvie misure di prevenzione (uso della mascherina in tutti i luoghi chiusi, durante il volo e in generale in situazioni affollate) le Isole Spagnole sono del tutto sicure e il sistema sanitario Spagnolo garantisce in ogni caso supporto assimilabile a quello italiano.

La Spagna è da sempre una delle destinazioni più amate dagli italiani e in particolare dalla comunità LGBTQ+ che, soprattutto nelle isole spagnole, trovano non solo relax,ma anche libertà e tanto divertimento.

Tutta la penisola poi è collegata con le principali isole spagnole quasi giornalmente, e arrivare con un volo a Lanzarote per esempio, è tanto semplice quanto economico.

Isole spagnole: segui i nostri consigli per una vacanza da sogno

Ma quali sono le migliori isole spagnole dove andare in vacanza? Isole Baleari o Isole Canarie? Ecco le nostra guida alle migliori destinazioni gay spagnole per gli amanti del mare, della natura e del divertimento.

Isole Baleari

Le Baleari sono le isole spagnole del Mediterraneo che vantano un una media di 300 giorni di sole l’anno e paesaggi mozzafiato. Adatte ad ogni tipo di viaggiatore, le isole Baleari sanno stupire per l’attrattiva culturale, la bellezza delle spiagge e del divertimento a 360 gradi.

L’arcipelago è composto da 11 isole di cui le quattro principali sono le più conosciute: Minorca, Maiorca, Formentera e Ibiza. E proprio da Ibiza partiremo per questo viaggio alla scoperta delle isole spagnole più incredibili da vivere quest’estate.

Ibiza

Appena si sente il nome di quest’isola, chiamata in catalano Eivissa, il pensiero va subito ai club e alle feste estreme fino le prime luci del mattino. Certo, tanto della fama dell’isola è dovuto a questo, ma quello che in tanti non sanno è che l’isola è stata inserita dall’UNESCO nei siti da preservare per la ricchezza culturale e per la biodiversità.

Questo itinerario alla scoperta dell’isola parte dalla sua città più importante e che da il nome all’isola. Camminando per le stradine del centro storico di Ibiza, che prende il nome di Dalt Vila, fra un mercatino hippie e un ristorantino di pesce ti accorgerai subito che questo è stato un crocevia di importanti civiltà. Un vero e proprio museo a cielo aperto dove rintracciare il passaggio di fenici, cartaginesi, romani, musulmani e catalani. Per chi vuole approfondire la storia di questa parte del Mediterraneo poi, sarà sufficiente visitare il Museo Archeologico di Ibiza e Formentera all’interno del quale sono custoditi 3000 anni di storia e la Necropoli Punica del Puig des Molins.

I parchi naturali di Cala d’Hort, Cap Llentrisca e Sa Talaia rappresentano il luogo per fare immersioni ed escursioni, trekking o percorrere i sentieri utilizzando le biciclette. Lungo la costa poi potrai ammirare le vasche delle saline che rientrano nel parco naturale di Ses Salines e rappresentano uno dei luoghi naturali più iconici delle Baleari.

Fra i borghi da visitare durante una vacanza su questa splendida isola sicuramente dovrai inserire Santa Eularia, un borgo sulla costa nord-orientale, molto tranquillo e considerato da tanti la capitale gastronomica dell’isola, e Port De San Miguel, sempre a nord dell’isola, famosa per le calette di sabbia bianca e acqua cristallina.

Il mare, come avrai capito, è il grande protagonista dell’isola. A Ibiza infatti ci sono oltre 50 spiagge e calette e tra le tante quelle più frequentate dalla comunità LGBTQ+ sono le spiagge di Es Cavalet e Cala Pluma, entrambe nella parte sud dell’isola e all’interno del Parco delle Saline. Cala Pluma è famosa anche per essere il ritrovo degli amanti del kitesurf e per chi ama praticare naturismo in tutta tranquillità.

Quando cala il sole, l’isola cede la sua anima hippie e lo spirito di relax al divertimento sfrenato. La maggior parte dei locali gay di Ibiza si trova lungo la strada pedonale Calle de la Virgen e lungo Carrer d’Alfonso XIII. Questi sono i luoghi ideali per iniziare la serata prima di fare festa in una delle tante discoteche dell’isola fra tutte la serata La Troya del mercoledì notte al Heart, la serata SuperMan del sabato al Vista Club e la leggendaria notte del Matinè Amnesia.

Isole Canarie

Le Isole Canarie sono fra le destinazioni più amate tanto dalla comunità gay italiana tanto dagli amanti della natura selvaggia. L’arcipelago è composto da sette isole maggiori e tante isolette di origine vulcanica sparse nell’Oceano Atlantico al largo della costa Africana.

Proprio per la loro posizione (si trovano poco più a nord del Tropico del Cancro) le Canarie sono delle isole tropicali dove la temperatura media è di 24 gradi e proprio per questo motivo è nato il famoso appellativo di isole dell’Eterna Primavera.

Ma fra le isole Canarie quali sono quelle da visitare assolutamente?

Gran Canaria

Gran Canaria è senza ombra di dubbio l’isola delle Canarie più amate dal turismo gay. Con oltre 80 spiagge, resort only men e le famose Dune di Maspalomas, Gran Canaria è l’isola perfetta per essere visitata in ogni mese dell’anno.

Un viaggio a Gran Canaria non può che partire da Las Palmas, punto di partenza ideale per scoprire la storia e le bellezze storiche di questa isola sospesa nell’Oceano Atlantico. Il centro storico di Las Palmas si divide fra i quartieri storici di Triana e Vegueta, inseriti fra i Patrimoni storici spagnoli, dove poter fare shopping, cenare e bere qualcosa prima di fare serata nei tanti locali della Capitale delle Canarie.

Proseguendo verso sud si arriva a Maspalomas, famosa per la Riserva naturale delle Dune di Maspalomas dove praticare nudismo fra spiagge libere e lidi attrezzati e per lo Yumbo Centrum, il più grande centro commerciale con tantissimi ristoranti e locali tutti pensati per un target LGBTQ+ dove trascorrere tante serate di divertimento. Non sai da dove iniziare? Fra i migliori bar ti consigliamo il Coco Loco Bar, il Mykonos e il Terry Show: una vera istituzione dell’isola per i suoi divertentissimi comedy drag show.

Se l’obiettivo della tua vacanza non è solo mare e divertimento non preoccuparti, tutta l’isola è ricca di cose da vedere. Gran Canaria infatti è costellata da borghi che meritano una visita e sono facilmente raggiungibili anche per una gita da un giorno. Da Puerto de Mogan, con le sue casette dai bordi colorati ricoperte di bouganville, a Teror, una cittadina in perfetto stile coloniale spagnolo arroccata fra montagne e tortuosi tornanti. Infine Firgas, famosa destinazione anche per le persone del posto grazie alla caratteristica cascata.

Gli amanti della natura e del trekking invece potranno seguire i sentieri lungo il Roque Nublo (in italiano Rocca Nuvolosa), una rocca di origine vulcanica sviluppatasi circa 4,5 milioni di anni fa. Questo luogo oltre a essere uno dei simboli dell’isola è protetto dall’UNESCO come monumento naturale. Insomma un’isola incredibile sotto tutti i punti di vista.

Tenerife

La sorella maggiore di Gran Canaria è Tenerife ed è qui che ci spostiamo ora per scoprire le sue bellezze. Dai meravigliosi percorsi di trekking alle scogliere a picco sul mare, dall’ottimo cibo canario ai bar gay friendly dove trascorrere la serata e conoscere nuovi amici. Tenerife è la destinazione ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento o del relax, proprio come vuoi tu.

L’isola, come le altre che compongono l’arcipelago di isole spagnole delle Canarie è di origine vulcanica. Il territorio è un mix di spiagge bianche o dorate e altre dal caratteristico colore nero, queste sono quelle di origine vulcanica e autoctone dell’isola. Non mancano poi scogliere a picco sul mare che circondano Tenerife per quasi 250 km.

Appassionato d’arte? Santa Cruz de Tenerife (anch’essa, insieme a Las Palmas di Gran Canaria, Capitale delle Isole Canarie) ha davvero tanto da offrire. Santa Cruz è la città più grande e ha la vita notturna più frizzante dell’isola. Fra le attrazioni imperdibili della città ci sono l’Auditorio, realizzato nel 2003 da Calatrava, Plaza de Pedro Schwartz, il Castillo de San Juan, e fra i musei il Tea e il Museo de Bellas Artes.

Se decidi di esplorare l’isola per scoprire la vera cultura canaria allora non puoi non visitare La Laguna. Il nome completo è San Cristobal de La Laguna e fino al 1723 è stata la capitale di Tenerife. Si trova poco distante da Santa Cruz ed è stata inserita dall’UNESCO fra i siti da preservare. Fra le tante attrazioni da non perdere la Iglesia de la Concepción, costruita nel 1502. La bellissima torre e il soffitto sono realizzate in legno mudéjar, in uno splendido mix di stili moreschi ed europei. Ti lasceranno senza fiato.

La vera protagonista dell’isola è però la natura. Fra le scogliere di Los Gigantes, gli avvistamenti di delfini e balene e il meraviglioso trekking sul Teide hai solo l’imbarazzo della scelta. Il Parque Nacional de las Cañadas del Teide è composto da un grande un cratere vulcanico con una vetta di oltre 3700 metri di altitudine e visitabile attraverso i percorsi di trekking che ti permettono di godere di una natura incredibilmente selvaggia. Una volta arrivato in cima poi potrai godere di un panorama unico: da qui infatti si vedono l’isola di Gran Canaria, e le più piccole La Palma, La Gomera ed El Hierro.

Le serate di Tenerife si svolgono principalmente fra i tanti baretti di Playa Las Americas dove è possibile ballare tutta la notta nella discoteca gay Babylon o a Puerto de la Cruz dove troverai tantissime bandierine arcobaleno a darti il benvenuto. Tutta la città infatti è piena di bar gay e gay-friendly. Fra i tanti segnaliamo l’Anderson Gay Pub & Show Bar e il Despanto.

Lanzarote

Lanzarote è famosa per essere l’isola dei vulcani. Chi sceglie di visitare Lanzarote si troverà davanti a una ricchezza culturale, storica, marina e paesaggistica davvero unica.

I voli per Lanzarote arrivano tutti ad Arrecife che rappresenta il giusto punto di partenza per esplorare l’isola. La città di Arrecife infatti è il centro nevralgico di Lanzarote e offre diversi spunti per apprendere qualcosa di più sulla cultura locale di quest’isola spagnola dell’Atlantico.

Imperdibile il Castillo de San José, che oggi ospita il Museo Internazionale di Arte Contemporanea e il Castillo de San Gabriel, dichiarato Monumento Storico Nazionale nel 1972 e oggi sede di un interessante museo etnografico. In tutta la città poi, come nel resto dell’isola, ci sono diversi monumenti realizzati dal cittadino più illustre di Arrecife, l’artista e scultore César Manrique. Fra le spiagge della città la più bella e frequentata è quella di El Reducto, una baia di sabbia bianca e acqua cristallina.

Per chi ama i percorsi naturalistici, a Lanzarote avrai solo l’imbarazzo della scelta. Obbligatoria è la visita alla Cueva de los Verdes, una grotta ricca di leggende piratesche e paradiso di geologi provenienti da tutto il mondo e il Parco Nazionale di Timanfaya, interamente costituito da terreni vulcanici, oltre che il luogo dove degustare il famoso vino di Lanzarote realizzato con uve malvasia e moscato. Infine non perdere il meraviglioso Jardin de Cactus, l’ultima opera di César Manrique, realizzato con oltre 4500 esemplari di cactus immersi nel paesaggio lunare di sabbia vulcanica.

Fra le spiagge più belle di Lanzarote impossibile non menzionare Playa de Famara, sulla costa nord-occidentale dell’isola, con la sue famose scogliere che tendono al rosa e la sabbia dorata. Questa spiaggia è molto frequentata dagli amanti degli sport acquatici: è il posto ideale infatti per praticare surf e kitesurf. Altra spiaggia imperdibile è Charca de la Novia, una baia vicino a Orzola con sabbia bianca e acqua trasparente. El Golfo rientra fra le spiagge più scenografiche e ancora poco conosciute dell’isola, una piccola spiaggia di sabbia nera proprio vicino al famoso Lago Verde di Lanzarote. Infine Playa Papagayo, sicuramente la spiaggia più popolare di tutta Lanzarote, che rientra nel al Parco Naturale Los Ajaches ed è circondata da scogliere molto alte che riparano la baia dalle correnti e dai venti. Il nostro consiglio una volta arrivati qui, è quello di salire fino in cima per avere una vista unica sulla scogliera.

La vita notturna di Lanzarote non è ricca come Gran Canaria e Tenerife, ma i bar per fare serata e conoscere nuove persone di certo non mancano e si concentrano principalmente intorno l’area di Puerto del Carmen, a circa un quarto d’ora di macchina a sud di Arrecife.

Qui potrai trascorrere una serata divertente vedendo il comedy drag show al Bassey’s Showbar oppure ballare al Punto, dove tra musica, cocktail e drag show la notte passa troppo velocemente.

