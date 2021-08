“It’s Raining Men” diventa manifesto di inclusione trans e non binaria. Geri Halliwell applaude “It’s Raining Them” – video

< 1 minuto di lettura

Trasformare un iconico brano gay in celebrazione trans. L’attivista transgender Mila Jam ha rielaborato “It’s Raining Men” delle Weather Girls, tramutandola in ‘It’s Raining Them‘.

Disponibile esclusivamente su Deezer, questa rivistazione è stata pensata per fare del bene: il 100% delle entrate sarà devoluto all’ente benefico Gendered Intelligence. Mila ha rivelato ad Attitude: “Ho registrato It’s Raining Them per continuare a portare avanti la discussione su riflessione e inclusività. La visibilità salva vite e l’empowerment ispira! La mia versione della canzone specifica che le parole contano. Contano più di chi ti piace. Abbiamo bisogno di esprimere tutti noi stessi”. “Spero che questa versione scateni una discussione globale sul cambiamento! La comunità trans e non binaria è piena di leader, visionari e supereroi. Questo è evolutivo. Una nuova era. Noi siamo la narrazione“.

‘It’s Raining Men’ è stato originariamente pubblicata nel 1983 dal duo americano The Weather Girls, raggiungendo la numero due nella classifica dei singoli del Regno Unito, vendendo oltre 400.000 copie. 20 anni fa, era il 2001, Geri Horner, all’epoca Halliwell, la rilanciava con una memorabile cover, con mezzo milione di copie vendute solo nel Regno Unito al debutto.

La stessa Geri ha approvato la rivisitazione in chiave trans di Mila Jam, via IG: “Si tratta di inclusione e libertà di essere sempre sè stessi. Lui, lei, loro, qualunque siano i vostri pronomi. Tutti sono i benvenuti. Ottimo lavoro Mila“.